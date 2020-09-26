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Тайна Бабкиной раскрыта: врач сделал завление
26.09.2020

После болезни артистка сильно изменилась. Годы идут, а Надежда Бабкина выглядит только моложе – об этом не перестают говорить ее поклонники. Даже тяжелая болезнь, которую певица перенесла весной, никак не навредила ее внешнему виду, а некоторые даже отметили, что после клиники звезда стала выглядеть еще лучше. После этого не могли не возникнуть слухи о вмешательстве хирургов, хотя сама Бабкина предпочитает хранить молчание. Тайну артистки раскрыл врач.

Бабкина сделала круговую подтяжку лица, а также липосакцию, заявил пластический хирург, который предпочел остаться анонимным. Также по его словам, певица вколола себе ботокс.

"До процедур певица выглядела более естественно, могу предположить, ее откорректировали филлерами", – рассказал врач. Он добавил в беседе с Popcake, что певице сделали контурная пластику и, вероятно, удалили комки Биша.

Стоит отметить, что подписчики давно критикуют Бабкину за увлечение услугами косметологов. По их мнению, лицо певицы выглядит неестественно. А вот психолог даже предположил, что артистка и вовсе стала зависима от уколов красоты и прочих процедур по омоложению.

Карина СИРАЗОВА


 
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