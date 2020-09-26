Удивительные истории: Иногда они возвращаются…

Удивительные истории о том, как домашние любимцы находили путь домой, несмотря на огромные расстояния и препятствия…

Ирландский терьер Принц

Расстояние: неизвестно

Сколько отсутствовал: неизвестно

В 1914 году рядового Джеймса Брауна из Стаффордшира призвали на фронт — Браун был в одном из первых полков, отправленных во Францию на войну. Дома ему пришлось оставить своего любимца Принца. Несмотря на то что Принц был оставлен на попечение семьи, а не незнакомых людей, пес все равно так тосковал по своему хозяину, что однажды исчез.

Жена Брауна написала ему об этом в письме, но письмо дошло слишком поздно: незадолго до получения почты Принц и Джеймс воссоединились. Пес нашел своего хозяина во французских окопах, переплыв пролив Ла-Манш, и был готов сражаться с ним против немцев. Отряд сделал Принца своим талисманом и оставил у себя, а пес в благодарность выполнял функцию почтальона, передавая записки на поле боя.

Метис шотландского колли и английской овчарки Бобби

Расстояние: 4100 км

Сколько отсутствовал: полгода

В 1923 году во время путешествия по Индиане потерялся двухлетний пес Бобби. Хозяева искали его несколько дней, но не смогли найти и уехали домой, в Сильвертон, штат Орегон. Через шесть месяцев Бобби обнаружился у дверей орегонского дома: истощенный, с кровоточащими лапами.

Бобби прошел практически через половину страны, зимой, через равнины, горы, пустыни, болота, реки и озера, чтобы быть со своими хозяевами — по подсчетам, в день ему приходилось проходить около 23 км. Его история так растрогала американцев, что про Бобби даже сняли немой фильм «Зов Запада» и поставили несколько памятников в Сильвертоне, а также в честь него там до сих пор ежегодно проходит детский парад.

Кокер-спаниель Тони

Расстояние: 400 км

Сколько отсутствовал: пять недель

В 1945 году семейство Дулен переехало из города Аврора, штат Иллинойс, в городок Ист-Лансинг, штат Мичиган. Черного кокер-спаниеля Тони решено было с собой не брать, а оставить жить у друзей в родном городе. Тони, не вынеся такого предательства, у друзей семьи не задержался и через несколько дней после отъезда хозяев тоже исчез.

Через пять недель мистер Дулен, возвращаясь домой с работы, увидел взъерошенного, грязного и худого пса, похожего на Тони: пес вилял хвостом и радостно лаял. Мистер Дулен сначала сомневался в том, что это именно его Тони, но когда увидел адресный жетон на ошейнике, то сомнений не осталось — это был домашний любимец, которого с тех пор больше никогда не оставляли и всегда возили с собой.

Австралийский хилер Софи Такер

Расстояние: 10 км по воде

Сколько отсутствовала: четыре месяца

Ян Гриффит отдыхал со своей семьей на яхте и шел под парусом в шторм, когда домашняя любимица Софи Такер выпала за борт. Ян подумал, что собака утонула, потерял всякую надежду спасти питомца в такой шторм и пошел своим курсом.

Софи Такер же не только не утонула, но и пережила немало приключений: она проплыла 10 км бок о бок с акулами (дело было недалеко от австралийских берегов), высадилась на практически необитаемом острове и там четыре месяца охотилась на диких коз, чтобы добыть себе пищу. Софи обнаружили рейнджеры, обеспокоенные тем, что коз кто-то ворует и убивает, а затем по адресной бирке вернули домой.

Беспородный кот Барсик

Расстояние: 200 км

Сколько отсутствовал: пять недель

Хозяева трехлетнего кота Барсика из Ростова-на-Дону собрались в гости к родственникам на Украину в город Краснодон. Домашнего любимца они решили взять с собой, не поинтересовавшись, хочет ли Барсик вообще покидать родной дом.

Довольно предсказуемо, но Барсик, прибывший в Краснодон и выпущенный из сумки, моментально испугался лая собак и незнакомой местности, вырвался от хозяев и удрал — и не куда-нибудь, а домой, через границу. Через пять недель Барсик очутился на пороге дома в Ростове-на-Дону, отощавший, с легким растяжением лапы, но, очевидно, счастливый.

Сиамский кот Семен

Расстояние: более 2000 км

Сколько отсутствовал: шесть лет

В 1987 году семья мурманчан Синишиных потеряла кота Семена, возвращаясь из Москвы, и вернулась в Мурманск «осиротевшей». Однако строптивый кот не смирился с таким ходом событий, шесть лет провел в скитаниях, чтобы вернуться домой, и наконец добрался.

Случай оказался таким незаурядным, что про Семена написали в мурманских газетах, сняли короткометражный фильм «История любви», а уже в 2012 году установили ему памятник. Теперь грустный бронзовый кот с узелком сидит на скамейке у Семеновского озера в Мурманске: говорят, если его почесать за ухом и загадать желание, оно сбудется.

Попугай Йосуке

Расстояние: неизвестно

Сколько отсутствовал: неизвестно

Когда японскому попугаю Йосуке надоело сидеть в своей клетке, он попросту вылетел из нее в окошко. Большой Токио, впрочем, показался Йосуке менее уютным, чем клетка, и очень скоро блудный попугай захотел домой. Когда полицейские обнаружили попугая на крыше одного из домов Токио и отвезли к ветеринару,

Йосуке четко, как его учили, назвал свое имя: «Меня зовут Йосуке Накамура», адрес, а затем исполнил несколько радостных песен, прибавив к этому просьбу отвезти его домой. Семья, когда попугай туда вернулся, была очень довольна, что два года потратила не зря на то, чтобы научить Йосуке этим важным словам.

Домашняя беспородная кошка Эмили

Расстояние: 7300 км

Сколько отсутствовала: неизвестно

Лесли и Донни МакЭлини из Эпплтауна, Висконсин, как-то обнаружили, что их годовалая кошка Эмили исчезла. Как потом выяснилось, Эмили случайно во время прогулки запрыгнула в контейнер с макулатурой, который, в свою очередь, стоял в кузове грузовика, который шел в Чикаго, чтобы оттуда отправиться в Бельгию, а затем во Францию.

Там-то Эмили и обнаружили работники бумажно-перерабатывающей фабрики, истощенную и умирающую от жажды. К счастью, у Эмили был ошейник с адресной биркой, и ее быстро вернули домой, отправив рейсом Continental Airlines.

Джек-рассел-терьер Джарвис

Расстояние: неизвестно, но воспользовался паромом

Сколько отсутствовал: два дня

Хозяйка непоседливого джек-рассела Джарвиса потеряла его, когда Джарвис рванул за птичкой в кусты, пока она с двухлетней внучкой гуляла по парку в Корнуолле. Обе искали и звали Джарвиса, но безрезультатно, поэтому домой, в Девон, им пришлось возвращаться без собаки.

По дороге они развешивали объявления, и на одно откликнулась женщина, позвонившая и сообщившая, что Джарвиса видели на пароме из Корнуолла в Плимут. Не успели хозяева повесить трубку, как обнаружили Джарвиса преспокойно семенящего домой с парома.

Почему это происходит?

Марк Бекофф, бихевиорист-эколог из Университета Колорадо, не может объяснить это явление: «Домашних животных никогда не исследовали на предмет их навигации в пространстве. Другое дело — мигрирующие виды: птицы, черепахи, насекомые. Да, мы точно знаем, что они находят путь домой по солнцу, ориентируются по магнитному полюсу Земли, а также используя обонятельные сигналы».

Доктор Брэдшоу из Кембриджского университета, как и другие его коллеги, предполагает: тот факт, что чаще всего домой находят дорогу собаки, объясняется их родством с волками, а те ориентируются на местности с помощью магнитных сигналов. А кошки, напротив, очень хорошо чуют запах, даже за многие километры, и идут к нему, срезая расстояния.

National Geographic и Университет Джорджии в 2011 году создали новое исследование — Kitty Cams Project, позволяющее увидеть тайную жизнь кошки. 55 домашним любимицам на ошейниках закрепили маленькие камеры, которые снимали, что кошка видела и куда она ходила. В частности, в ходе исследования выяснилось, что некоторые кошки живут на два дома (о чем их хозяева не подозревают): в одном они получают еду, а в другом, скажем, любовь и ласку.

В 1954 году в Германии проводился другой опыт: кошек помещали в круглый лабиринт с расположенными в нем выходами через каждые 15°. Так вот большинство кошек выбирало из него выход, расположенный ближе всего к дому. Единственная проблема — если лабиринт устанавливали на расстоянии более пяти миль от дома, «точность» кошек падала и они начинали выходить в любые другие выходы.