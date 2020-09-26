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Политика
Санду с подачи Плахотнюка и его лакеев начинает серьезную комбинацию
26.09.2020

Санду с подачи Плахотнюка и его лакеев начинает серьезную комбинацию на всем  политическом поле. 
Рука Плахотнюка видна за версту!

1. Вот уже второй день, адвокат Игорь Попа (человек Плахотнюка) бьет по Филату, утверждая, что он с Плахотнюком чуть ли не были кумэтрами! А сам Филат не сидел, а по баням гулял.  

2. Одновременно, как пишет bazar politic, Санду помогает со сбором подписей для Киртоакэ. Он будет атаковать и бросать компромат на Нэстасе. Напомним, что Киртоакэ верно служил Плахотнюку 8 лет.

3. На левом поле, румынские консультанты Плахотнюка натравливают Усатого на Додона, чтобы не дать Игорю Николаевичу победить с первого тура. Задача Усатого -максимального дискредитировать Додона, взамен гарантий от уголовных дел от румын и американцев. 

4. Лихо играет Майя Григорьевна, ничего не скажешь. Спелась с Плахотнюком, Усатым и черт еще знает с кем. Должность президента превратилась для нее в параною, цель жизни. Ради нее пойдет на все. 

5. Однако, такая же игра была и в 2016.  Не помогло.

@Telegram BTi


 
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