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Политика
Санду с подачи Плахотнюка и его лакеев начинает серьезную комбинацию на всем политическом поле.
1. Вот уже второй день, адвокат Игорь Попа (человек Плахотнюка) бьет по Филату, утверждая, что он с Плахотнюком чуть ли не были кумэтрами! А сам Филат не сидел, а по баням гулял.
2. Одновременно, как пишет bazar politic, Санду помогает со сбором подписей для Киртоакэ. Он будет атаковать и бросать компромат на Нэстасе. Напомним, что Киртоакэ верно служил Плахотнюку 8 лет.
3. На левом поле, румынские консультанты Плахотнюка натравливают Усатого на Додона, чтобы не дать Игорю Николаевичу победить с первого тура. Задача Усатого -максимального дискредитировать Додона, взамен гарантий от уголовных дел от румын и американцев.
4. Лихо играет Майя Григорьевна, ничего не скажешь. Спелась с Плахотнюком, Усатым и черт еще знает с кем. Должность президента превратилась для нее в параною, цель жизни. Ради нее пойдет на все.
5. Однако, такая же игра была и в 2016. Не помогло.
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