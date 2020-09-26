В Молдове подтвердилось 868 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 26 сентября, за последние 24 часа подтвердилось 868 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 103 – в Приднестровье. Было обработано 2913 тестов: 2671 первичных и 242 повторных. Общее число инфицированных достигло 50 534 человек, активных – 11 815 случаев.

Пять случаев заражения были импортированы – три из Турции и по одному из Германии и Румынии. Остальные случаи – результат местной передачи. Как и прежде лидирует Кишинев – 443 новых заболевших.

Из числа инфицированных за последние сутки 51 – медработники: 14 врачей, 34 медсестры и три работника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 571 пациент, в том числе 36 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1315 пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны еще 417 госпитализированных ранее пациентов. Всего на данный момент выздоровели 37 440 человек. Жертвами COVID-19 стали 1279 пациентов, в том числе 37 медработников.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу