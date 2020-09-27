В молдавской политике на обиженных воду не водят - им аплодируют

Предвыборная пора – тоже часть драматического действа. Причем, столь же равноценная, как и сами выборы. В этот период политические персонажи, - каждый из них, - играет свою собственную роль, скоординированную с другими столь же хорошо, сколь «заботливы» в данном отношении заграничные кураторы. Конечно же, если они есть.

В случае с Молдовой их не может не быть, по крайней мере, если речь идет о прозападных силах.

Поэтому не стоит удивляться, что, допустим, тот же Андриан Канду устраивает истерики на ровном месте.

Похожего мнения придерживается политолог Игорь Волницкий. Недавно в телеэфире он заявил – то положение, в которое попала партия Pro Moldova, весьма ей выгодна. Напомним, ранее Центризбирком не дал добро на участие Андриана Канду в выборах президента. Подробности здесь.

– Создавшаяся ситуация очень выгодна партии Pro Moldova. Это молодая партия и они бы очень рисковали на выборах. Pro Moldova выгоднее сейчас не участвовать в выборах, как и Демократической партии Молдовы. Я об этом говорил и раньше. Они сохраняют определенную интригу. В зависимости от результатов президентских выборов они могут себя позиционировать, - отметил политолог.

От себя добавим, что роль «обиженки» всегда лучше, если в активе нет ничего внушительного, чтобы противопоставить оппонентам.

Автор: Михаил Генчу