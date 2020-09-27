Плевать на Covid-19 - праздник «болит»: в Бендерах в воскресенье будут гулять аж до вечера

В Бендерской крепости в воскресенье будет праздник.

Состоится Фестиваль духовых оркестров, на который соберутся музыкальные коллективы со всего Приднестровья. Праздник приурочен к 250-летию взятия крепости русскими войсками под командованием графа Панина, сообщает Sputnik.

Кто не в курсе, - а жителям Молдовы историю своей земли надо знать, - поясняем: речь идет о событиях 1770 года. Бендерская крепость была мощным опорным пунктом Османской империи на территории, некогда отторгнутой от Молдавского княжества.

Осада Бендерской крепости русскими войсками началась 15 июля 1770 года и длилась два месяца. Гарнизон Бендер, насчитывавший свыше 12 тысяч человек, в том числе отборных янычар, противостоял 33-тысячной русской армии, которая поначалу надеялась принудить город к капитуляции измором и пушечным обстрелом.

В ночь на 16 сентября командующий, граф Петр Иванович Панин (его кенотаф сегодня находится близ Бендерской крепости) отдал приказ к штурму, которому предшествовал подрыв стены. Ожесточённый бой в охваченном пламенем городе длился всю ночь, к утру уцелевшие защитники крепости сложили оружие. Взятие этой мощной крепости стало самым кровавым сражением для русской стороны за всю русско-турецкую войну 1768—1774 годов.

Благодаря взятию Бендер все пространство между Днестром и Прутом перешло под русский контроль. За успешную операцию Панин был награждён орденом Святого Георгия 1-й степени. Эти события предвосхитили спасение Пруто-Днестовского междуречья от дальнейшей демографической и экономической деградации – в 1812 году данная территория стала Бессарабской областью Российской империи.

Примечательно, что в осаде Бендер под руководством графа Панина в ранге хорунжего принимал участие будущий руководитель крестьянско-казачьего восстания Емельян Пугачёв. Также в штурме участвовал будущий герой Отечественной войны 1812 года Михаил Кутузов.

А среди захваченных в крепости пленниц были две турецкие девушки-сестры, Сальха и Фатьма, которых майор Муфель подарил своему приятелю помещику Афанасию Ивановичу Бунину. Младшая из рабынь, Фатьма, которой было 11 лет, скончалась через год, а ее 16-летняя старшая сестра выжила и родила своему хозяину сына, ставшего крупным русским поэтом XIX века Василием Андреевичем Жуковским.

Итак, сегодня в Бендерской крепости, в парке имени Александра Невского, пройдет красочное музыкально-концертное представление. Приглашены самобытные и яркие коллективы Приднестровья, работающие в жанрах духовой музыки. Среди них оркестр главного штаба Минобороны региона, Тираспольского юридического института МВД, муниципальные оркестры из городов Каменка, Рыбница, Дубоссары. Хозяева праздника - муниципальный духовой оркестр города Бендеры.

Фестиваль начнется в 15.00 с парада-реконструкции событий 1770 года – возвестив о победе русского оружия на берегах Днестра, шествие встретит на коне сам граф Панин. «Маршем дороги» в исполнении сводного оркестра музыканты воздадут дань памяти русским войнам и Великой России. Военнослужащие Роты почетного караула покажут гостям праздника строевую выправку и виртуозное умение владеть боевым оружием.

На главной сцене пройдет концерт духовых оркестров, а на площадках парка начнут работать интерактивные локации: показательные выступления по силовым видам спорта, мастер-классы, соревнования и конкурсы.

Для желающих отведать шашлык и напитки будет организована выносная торговля, а кто захочет попробовать солдатскую кашу – организаторы праздника приглашают к полевой кухне.

Закончится фестиваль в 19.00.

Маленькая ремарка: в субботу 122 человека заболели коронавирусом в Приднестровье. Итого в регионе – 3498 случаев. Мало? Давайте еще пару-тройку фестивалей, и никакое закрытие «границ» уже не понадобится – некому будет закрывать.

Автор: Михаил Генчу