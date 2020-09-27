27 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Михаил Шуфутинский сыграл свадьбу с молодой возлюбленной
27.09.2020

Светлана Юразова младше знаменитого мужа на 30 лет.

72-летний Михаил Шуфутинский женился на Светлане Юразовой. Света хоть и младше мужа на 30 лет, но знакома с мэтром давно – раньше танцевала в его коллективе. А он, кстати, ради жены на эту «тридцатку» похудел. Михаил Шуфутинский сделал признание: «Света занимается с танцевальной группой, занимается многими административными вопросами, вопросами пиара, много помогает.

Выходить на сцену ей сейчас ни к чему, потому что у нее гораздо больше обязанностей – она моя жена». Этой новостью сегодня вечером Шуфутинский поделился в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия». Выпуск посвящен творчеству и личной жизни Шуфутинского.

Светлана демонстрирует два кольца — обручальное и помолвочное. Фото: кадр программы «Привет, Андрей!»

Пять лет назад супруга Михаила Захаровича умерла от сердечного приступа. В этом 44-летнем браке у Шуфутинского родилось двое сыновей. Они уже взрослые и подарили отцу семерых внуков. Семья звезды приняла Юразову хорошо. У Светланы за плечами также один брак, есть дочь. В коллективе звезды шансона она отработала больше 20 лет. Таинственная незнакомка всегда теперь за спиной мэтра, как ангел хранитель. Это ей он теперь поет: «Обожаю я тебя, вот и все!»

Светлана Юразова смогла поддержать Михаила Шуфутинского после смерти жены. Шуфутинский сегодня будет откровенен: «Мы знакомы 25 лет. Я ее добивался много лет: но я был женат, она мне категорически отказывала – практически во всем. Работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всем земном шаре, которое меня поняла.

И вспыхнуло чувство. Это чувство, которое не иссякает и надеюсь не иссякнет никогда. Потому что это ощущение дает тебе понять, что ты жив, продолжаешь жизнь, что рядом с тобой близкий человек. Моя семья очень хорошо Светлану приняла, и семья поняла меня. Очень рад этому обстоятельству!»

Поздравляем молодоженов и желаем долгих лет счастливой жизни. Кстати, у Светы два колечка – одно помолвочное, второе обручальное. Но оба с приличными драгоценными камнями.

Ирина ВИКТОРОВА


 
Количество просмотров:
214
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.