Михаил Шуфутинский сыграл свадьбу с молодой возлюбленной

Светлана Юразова младше знаменитого мужа на 30 лет.

72-летний Михаил Шуфутинский женился на Светлане Юразовой. Света хоть и младше мужа на 30 лет, но знакома с мэтром давно – раньше танцевала в его коллективе. А он, кстати, ради жены на эту «тридцатку» похудел. Михаил Шуфутинский сделал признание: «Света занимается с танцевальной группой, занимается многими административными вопросами, вопросами пиара, много помогает.

Выходить на сцену ей сейчас ни к чему, потому что у нее гораздо больше обязанностей – она моя жена». Этой новостью сегодня вечером Шуфутинский поделился в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия». Выпуск посвящен творчеству и личной жизни Шуфутинского.

Светлана демонстрирует два кольца — обручальное и помолвочное. Фото: кадр программы «Привет, Андрей!»

Пять лет назад супруга Михаила Захаровича умерла от сердечного приступа. В этом 44-летнем браке у Шуфутинского родилось двое сыновей. Они уже взрослые и подарили отцу семерых внуков. Семья звезды приняла Юразову хорошо. У Светланы за плечами также один брак, есть дочь. В коллективе звезды шансона она отработала больше 20 лет. Таинственная незнакомка всегда теперь за спиной мэтра, как ангел хранитель. Это ей он теперь поет: «Обожаю я тебя, вот и все!»

Светлана Юразова смогла поддержать Михаила Шуфутинского после смерти жены. Шуфутинский сегодня будет откровенен: «Мы знакомы 25 лет. Я ее добивался много лет: но я был женат, она мне категорически отказывала – практически во всем. Работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всем земном шаре, которое меня поняла.

И вспыхнуло чувство. Это чувство, которое не иссякает и надеюсь не иссякнет никогда. Потому что это ощущение дает тебе понять, что ты жив, продолжаешь жизнь, что рядом с тобой близкий человек. Моя семья очень хорошо Светлану приняла, и семья поняла меня. Очень рад этому обстоятельству!»

Поздравляем молодоженов и желаем долгих лет счастливой жизни. Кстати, у Светы два колечка – одно помолвочное, второе обручальное. Но оба с приличными драгоценными камнями.

Ирина ВИКТОРОВА