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Политика
Миротворцы на Днестре спасут нас от катастрофы в случае победы прозападных сил
27.09.2020

Политолог Борис Шаповалов дал оценку нынешней роли миротворцев на Днестре.

– До тех пор пока не будут решены главные вопросы этого конфликта, устранены его причины, послужившие разделению молдавского общества и страны на две части, проблему уладить не удастся. Именно российские миротворцы обеспечили спокойствие на Днестре, сделали так, что с 1992 года здесь не прогремело ни одного выстрела, - заявил Шаповалов.

Стоит добавить, что на фоне планов коллективного Запада полностью дестабилизировать ситуацию в Молдове с целью создания нового очага напряжения на российской периферии – миротворцы на Днестре могут стать единственным залогом стабильности. Победа Майи Санду на выборах президента может привести к агрессивным выпадам в сторону сепаратистского региона - под лозунгом "возвращения законных территорий", которые и отложились-то как раз из-за действий духовных предшественников нынешних западно-ориентированных персонажей.

Ежели Санду проиграет, то, скорее всего, мы получим майдан, который отзовется и на левом берегу Днестра, где любой разумный стратег инициировал бы провокации.

Нахождение в Зоне безопасности объединенного миротворческого контингента и Ограниченной группировки российских войск в этом случае может стать тем «якорем», который может повлиять на «перемигивание» Кремля с Белым домом, и все, вероятно, закончится благополучно. Но не будем наивными – Россию на прочность и скорость реакции проверять не перестанут.

Автор: Николай Костыркин


 
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