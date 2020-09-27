После той истерики, что закатили Майя Григорьевна и компания ее ручных гоп-стоп-унионистов в лице Киртоакэ, Усатого, Цыку и Делиу, решение ЦИКа об открытии 42 участках на левом берегу одной реки - как гром среди ясного неба (ну или снег на черную голову одного заграничного дипломата).

Предвкушаем следующую порцию истерики со стороны богоизбранных. Правда на этот счет, есть еще мнение одной левобережной фирмы-холдина, которое пока однозначно: никто открывать участки или тем более путешествовать ради голосования на берег правый реки - не позволит. Решить открыть и открыть - не одно и то же.

Впрочем, на указание черно-белого посольства, есть мягкая, но весьма действенная (когда это нужно) рука Москвы.

Так или иначе, но судя по всему главная интрига этих выборов будет касаться именно голосов избирателей, а не как бывало ранее - скандалов, интриг и расследований вкупе с коалисьонами. И мы, забегая вперед, можем сказать, что итог всех этих электоральных танцев весьма неутешителен для Майи Григорьевны.

@Telegram MP