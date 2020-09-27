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Мы не работаем до конца понедельника!
В воскресение вечером, Судный день, или Йом Кипур, который длится до вечера понедельника. Что это такое?
В десятый день месяца тишрей первого месяца еврейского календаря евреи всего мира отмечают Йом Кипур — День искупления и прощения.
Желают друг другу - ГМАР ХАТИМА ТОВА ВЭ ШАНА ТОВА! (Получение записи в книгу жизни и хорошего Нового Года)
Если я кого-то обидел - прошу прощения!
Зиновий Хейфец, главный редактор
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