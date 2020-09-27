Мы не работаем до конца понедельника!

В воскресение вечером, Судный день, или Йом Кипур, который длится до вечера понедельника. Что это такое?

В десятый день месяца тишрей первого месяца еврейского календаря евреи всего мира отмечают Йом Кипур — День искупления и прощения.

В иудейской традиции это самый важный из праздников, завершающий Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед.

В этот день никто не работает, не потребляют пищу, не пьют все 24 часа и молятся. Просят у Всевышнего прощения и записи в книгу жизни на следующий год (получение печати)...

Желают друг другу - ГМАР ХАТИМА ТОВА ВЭ ШАНА ТОВА! (Получение записи в книгу жизни и хорошего Нового Года)

Если я кого-то обидел - прошу прощения!

Зиновий Хейфец, главный редактор