27 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Мы не работаем до конца понедельника!
27.09.2020

Мы не работаем до конца понедельника!

В воскресение вечером, Судный день, или Йом Кипур, который длится до вечера понедельника. Что это такое?

В десятый день месяца тишрей первого месяца еврейского календаря евреи всего мира отмечают Йом Кипур — День искупления и прощения. 
В иудейской традиции это самый важный из праздников, завершающий Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед.
В этот день никто не работает, не потребляют пищу, не пьют все 24 часа и молятся. Просят у Всевышнего прощения и записи в книгу жизни на следующий год (получение печати)...

Желают друг другу - ГМАР ХАТИМА ТОВА ВЭ ШАНА ТОВА! (Получение записи в книгу жизни и хорошего Нового Года)

Если я кого-то обидел - прошу прощения!

Зиновий Хейфец, главный редактор


 
Количество просмотров:
200
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.