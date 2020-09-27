Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 27 сентября 2020: + 341 новый случай, передышка выходного дня В Молдове в общей сложности зарегистрировано 50 875 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки на 27 сентября 2020 в Молдове выявлен 341 новый случай заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 50 875 случаев. Все случаи - местная передача, импорта за сутки нет. Всего проведено 1098 тестов, из них первичных - 1034 и повторных - 64. Из общего количества заболевших 29 - медицинские работники: врачи - 13, медсестры - 13, вспомогательный персонал - 3. Состояние здоровья инфицированных: 541 - тяжелое состояние (из них 35 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания), 1315 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Еще 402 человека прошли курс лечения и выписаны. Всего от COVID-19 вылечились 37842 человека. Лидия ТКАЧ

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