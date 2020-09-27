Коронавирус в Молдове, данные на 27 сентября 2020: + 341 новый случай, передышка выходного дня

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 50 875 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки на 27 сентября 2020 в Молдове выявлен 341 новый случай заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 50 875 случаев.
Все случаи - местная передача, импорта за сутки нет.
Всего проведено 1098 тестов, из них первичных - 1034 и повторных - 64.
Из общего количества заболевших 29 - медицинские работники:
врачи - 13,
медсестры - 13,
вспомогательный персонал - 3.
Состояние здоровья инфицированных:
541 - тяжелое состояние (из них 35 пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания),
1315 - средней степени тяжести,
остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
Еще 402 человека прошли курс лечения и выписаны. Всего от COVID-19 вылечились 37842 человека.
Лидия ТКАЧ
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