Канду разочарован: Апелляционная палата приняла сторону Избиркома

Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство лидера Pro Moldova Андриана Канду.

Апелляционная палата (АП) Кишинева оставила в силе решение Центризбиркома, который отказался зарегистрировать лидера партии Pro Moldova Андриана Канду кандидатом на президентских выборах.

- Ходатайство в суд, поданное Андрианом Канду и Сергеем Сырбу в Центральную избирательную комиссию об отмене административного акта и обязанности зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты Республики Молдова, отклонено как необоснованное, - говорится в решении Апелляционной палаты.

Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил на брифинге для прессы сам несостоявшийся кандидат в президенты. Он также заявил, что обжалует решение Апелляционной палаты (АП) в Высшей судебной палате (ВСП).

Решение Апелляционной палаты оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии разочаровало нас. Это доказывает, что несправедливость возведена в ранг закона, - заявил Канду.

Напомним, Центризбирком отказался зарегистрировать Андриана Канду кандидатом на президентский выборах, которые состоятся 1 ноября текущего года. Как сообщили в ЦИК, Pro Moldova представила 25 тыс. подписей для регистрации Андриана Канду кандидатом на выборах, из них 18 тыс. признали действительными. В результате в некоторых районах Канду не набрал необходимое минимальное число подписей.

К тому же, по числу мертвых душ в списках избирателей, которые поддерживают кандидата от Pro Moldova на пост президента своими подписями, он далеко обошел и Усатого, и Нэстасе. Ранее мы писали, что в их избирательных списках присутствуют лица, «немного умершие». У Канду таких душ оказалось много.

Подготовил Михаил Генчу