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Общество
На одном из перекрестков в Кишиневе было демонтировано более 20 билбордов
28.09.2020

Оживленный перекресток на Ботанике очистили от билбордов. Речь идет о перекрестке улиц Христо Ботева, Зелинского и Трандафирилор с бульваром Дачия. Всего на этом перекрестке было демонтировано 21 рекламное панно.

Об этом в социальной сети сообщил генпримар столицы Ион Чебан. По словам главы примэрии, работы по демонтажу рекламных панно на бульваре Дачия начались еще на прошлой неделе. На очереди билборды на пересечении бульвара Дачия с бульварами Траян и Куза-Водэ – всего работникам служб примэрии предстоит демонтировать 42 рекламных панно.

- Рекламные щиты будут эвакуированы и с других улиц столицы, во всех районах. Из-за них не видно архитектуры города, улиц, они установлены в зеленых зонах и на тротуарах, - написал Ион Чебан на своей странице в Facebook.


 
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