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Общество
В Национальной библиотеке попробуют восстановить сгоревшее в Филармонии музыкальное достояние
28.09.2020

Трагедия не оставила безучастными. Специалисты Национальной Библиотеки применят весь свой опыт и все свои навыки дабы восстановить то, что подлежит восстановлению из архивов Филармонии.

Пожар не только уничтожил здание как таковое - пострадало и творческое достояние вроде тетрадей с нотами и песенников, причем эта потеря представляется куда более тяжелой, ведь здание отстроить можно, с творчеством же все куда сложнее... Впрочем, есть надежда, что усилия библиотекарей, поднаторевших в такого рода делах, все же смогут оказать весомую помощь в решении проблемы.

В то же время администрация и артисты Филармонии переезжают в Национальный Дворец - администрирование будет осуществляться оттуда, а 1-го октября во Дворце состоится благотворительный концерт, который дадут артисты Филармонии, сообщает телеканал Publika.

Автор: Дан Дудка


 
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