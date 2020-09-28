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Здоровье
Молдова установила абсолютный антирекорд по количеству пациентов, находящихся в тяжелом состоянии
28.09.2020

Двое сотрудников системы здравоохранения Молдовы скончались от коронавируса -  новыми жертвами стали 65-летняя Людмила Смирнова, работавшая в Институте матери и ребенка, а также 78-летний Ион Василаке, директор центра здравоохранения села Рудь, Сорокского района. Таким образом всего за период пандемии, по подсчетам Минздрава, скончались 39 специалистов.

Кроме того, Молдова установила абсолютный антирекорд по количеству пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

На вечер понедельника в республике выявлено 319 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Таким образом всего за период пандемии заболели 51 194 человека (3 603 в Приднестровье), из которых 38 217 уже выздоровели (2 417 на левом берегу Днестра), а 11 676 еще болеют.

Общее число сделанных лабораторных тестов превышает 276 тысяч.

710 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество летальных исходов выросло на 14 и составляет 1 301 случай (90 в Приднестровском регионе).

@Telegram GK


 
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