Урок математики Президента...

Владимир Владимирович уважаемый, обязался поддержать молдавских аграриев (и, получается, кампанию Игоря Додона, но будем думать, что Москве виднее, что она творит) на полярда рублей. Из этой суммы до выборов будет доступна половина, то есть 250 миллионов.

Игорь Николаевич приводит такие цифры - 20 тысяч тонн дизельного топлива (хотя изначально просил 40-50 тысяч тонн) на полядра и, соответственно, 10 тысяч тонн на половину от довыборной суммы.

Однако далее президентура выдает некоторое уточнение:

"На основании заблаговременно составленных списков аграрные хозяйства получат финансовую помощь пропорционально объемам потерянного урожая и на эти деньги смогут приобрести дизельное топливо на АЗС компании "Лукойл" со значительной скидкой– 10-12%".

На лукойловских заправках дизель ECTO стоит 13,07 леев за литр (60,26 рублей), а Euro-5 12,95 леев (59,7 рублей). С учетом скидки цена за литр будет, соответственно, 11,5 и 11,39 леев (53,02 и 52,51 рубля). Получается, что на 250 миллионов рублей можно купить около 4 тысяч тонн дизельного топлива.

А где еще шесть тысяч и как, кем и по каким критериям они будут распределяться?

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