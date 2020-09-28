Где моя тачка, чувак?

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С 28 сентября незаконно припаркованные машины в Кишиневе начали эвакуировать.
С утверждением поправок к Положению о транспортировке, хранении и возврате транспортных средств в процессе правонарушения, утвержденного Постановлением Правительства № 557/2018, власти предоставили механизм законно противодействовать незаконной парковке, - полиция выпустила пресс-релиз.
Полиция сообщает, что транспортные средства могут быть арестованы при следующих условиях:
ГДЕ НАЙТИ СВОЮ ЭВАКУИРОВАННУЮ МАШИНУ?
За информацией: 022-254-705, 022-223-059.
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