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Где моя тачка, чувак?
28.09.2020

С 28 сентября незаконно припаркованные машины в Кишиневе начали эвакуировать.

С утверждением поправок к Положению о транспортировке, хранении и возврате транспортных средств в процессе правонарушения, утвержденного Постановлением Правительства № 557/2018, власти предоставили механизм законно противодействовать незаконной парковке, - полиция выпустила пресс-релиз.

Полиция сообщает, что транспортные средства могут быть арестованы при следующих условиях:

  • когда водитель был отстранен от управления и транспортное средство не может быть передано его владельцу или представителю;
  • стоянка транспортных средств может создать неминуемую опасность для общественных интересов;
  • транспортное средство оставлено в запрещенном для стоянки месте;
  • если необходимо установить собственника (владельца) транспортного средства, использованного или предназначенного для совершения правонарушения.

ГДЕ НАЙТИ СВОЮ ЭВАКУИРОВАННУЮ МАШИНУ?

За информацией: 022-254-705, 022-223-059.

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