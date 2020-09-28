Главная Где моя тачка, чувак? С 28 сентября незаконно припаркованные машины в Кишиневе начали эвакуировать. С утверждением поправок к Положению о транспортировке, хранении и возврате транспортных средств в процессе правонарушения, утвержденного Постановлением Правительства № 557/2018, власти предоставили механизм законно противодействовать незаконной парковке, - полиция выпустила пресс-релиз. Полиция сообщает, что транспортные средства могут быть арестованы при следующих условиях: когда водитель был отстранен от управления и транспортное средство не может быть передано его владельцу или представителю;

стоянка транспортных средств может создать неминуемую опасность для общественных интересов;

транспортное средство оставлено в запрещенном для стоянки месте;

если необходимо установить собственника (владельца) транспортного средства, использованного или предназначенного для совершения правонарушения. ГДЕ НАЙТИ СВОЮ ЭВАКУИРОВАННУЮ МАШИНУ? За информацией: 022-254-705, 022-223-059. @Telegram

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