Запускаю новый проект - СОБЕС МОЛДОВЫ

Он не телевизионный, хотя имеет отношение к журналистике. За два десятка лет работы в СМИ узнала, где и какую информацию искать и добывать. Постоянно делюсь найденным. Пришла к выводу, что посты в фб и на тг-канале имеют сиюминутный результат. Уже завтра они уходят в песок, скатываясь вниз по ленте.

Потому решила создать независимую платформу, на которой была бы собрана официальная информация НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. СОБЕС МОЛДОВЫ - платформа информационной поддержки жителей Молдовы, для которых основной язык общения - русский.

Есть документы, пояснительные записки, статьи с рекомендациями. Они размещены по категориям. Блог лишь в начальной стадии разработки. Он будет развиваться, обрастать, наполняться.

В марте, с появлением в нашей жизни коронавируса стало очевидным - в публичном пространстве недостаточно официальной информации на русском языке. Не будем обсуждать причины. Я вижу следствия - ограничение в доступе к услугами, в правах, возможностях.

Я решила не критиковать, а действовать.

В марте, как многие помнят, появился проект По коронавирусу переводом, в котором мы вместе с коллегами-волонтерами в срочном порядке переводили решения правительства о нашей с вами жизни в условиях карантина.

Но это лишь одна тема, а их куда больше.

Проектом занимаюсь в свободное от работы время. Он - волонтерский.

https://sobes-md.blogspot.com/

@Telegram Ивановна