Усатый просит МВД отправить запрос в Турцию о местонахождении Плахотнюка

Усатый сыщик просит МВД отправить запрос в Турцию о местонахождении Плахотнюка

Поездил-покатался примар Бельц по клубам и барам Турции, но не нашел беглого олигарха Плахотнюка. Чтобы хоть как-то оправдать свой незапланированный отдых в жарких странах, отправил кандидат в президенты запрос в МВД за помощью. Вот только интересно, а как он изначально собирался вернуть беглеца на родину? Затолкал бы его в багажник или за ручку пошел до Кишинева?

Кажется, никто не знает, как должна выглядеть настоящая предвыборная кампания, потому что кандидаты занимаются чем угодно, но только не политикой, направленной на благо общества. У Санду и компании уже началась паранойя с фальсификацией выборов в России и Приднестровье, а Усатый устроил какую-то клоунаду с инаугурацией в туалете и поисками беглого олигарха в турецком ночном клубе.

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