Наши источники из PAS утверждают, что Майя Григорьевна уже второй день закатывает вселенскую истерику

Наши источники из PAS утверждают, что Майя Григорьевна уже второй день закатывает вселенскую истерику. Проблема не только в последних закрытых опросах, согласно которым она проиграет.

Дело в том, что румынские кураторы стали ломать через колено самого честного кандидата, требуя от нее подписаться с уголовниками Киртоакэ и Усатым в заявлении "о фальсификации выборов в России"!

И в конце концов, ее сломали! Ее фамилия в одной строчке с Усатым. Она даже не первая!

И если антирейтинг и уголовные дела Киртоакэ хоть как-то можно перебить его унионизмом, то имидж Усатого явного опускает Майю Санду ниже плинтуса и бросает серьезные пятна на ее образ "честного", принципиального политика и - только не смейтесь - "борца с олигархами".

У Усатого ведь и уголовные дела в России за отмывание 500 млрд рублей вместе с Плахотнюком, и обвинения в попытке убийства Горбунцова и отнятия акций его банка. Он же нес ерунду про свою русофильность!

Про другие кейсы мы промолчим. Аудиофайлы, как он предупреждает людей Плахотнюка о том, что их могут арестовать за продажу наркотиков, - до сих гуляют по сети.

Теперь во всем этом замешана и Санду. Встречалась с Ротшильдом, спелась с подельником Плахотнюка - Усатым, в парламенте объединилась с Шором и Канду.

А теперь она должна всех убедить, что борется с олигархами? И кто же ей поверит?

На самом деле Санду оказалась слабым политиком, истеричкой и пустышкой. Кураторы подставили ее жестко. Она, видимо, понимала, но воли отказаться не хватило.

На этом фоне Нэстасе смотрится намного приличнее. Он хотя бы с Ротшильдом не встречался и с Соросом не обнимался.

@Богдан Цырдя