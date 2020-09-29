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Наши источники из PAS утверждают, что Майя Григорьевна уже второй день закатывает вселенскую истерику. Проблема не только в последних закрытых опросах, согласно которым она проиграет.
Дело в том, что румынские кураторы стали ломать через колено самого честного кандидата, требуя от нее подписаться с уголовниками Киртоакэ и Усатым в заявлении "о фальсификации выборов в России"!
И в конце концов, ее сломали! Ее фамилия в одной строчке с Усатым. Она даже не первая!
И если антирейтинг и уголовные дела Киртоакэ хоть как-то можно перебить его унионизмом, то имидж Усатого явного опускает Майю Санду ниже плинтуса и бросает серьезные пятна на ее образ "честного", принципиального политика и - только не смейтесь - "борца с олигархами".
У Усатого ведь и уголовные дела в России за отмывание 500 млрд рублей вместе с Плахотнюком, и обвинения в попытке убийства Горбунцова и отнятия акций его банка. Он же нес ерунду про свою русофильность!
Про другие кейсы мы промолчим. Аудиофайлы, как он предупреждает людей Плахотнюка о том, что их могут арестовать за продажу наркотиков, - до сих гуляют по сети.
Теперь во всем этом замешана и Санду. Встречалась с Ротшильдом, спелась с подельником Плахотнюка - Усатым, в парламенте объединилась с Шором и Канду.
А теперь она должна всех убедить, что борется с олигархами? И кто же ей поверит?
На самом деле Санду оказалась слабым политиком, истеричкой и пустышкой. Кураторы подставили ее жестко. Она, видимо, понимала, но воли отказаться не хватило.
На этом фоне Нэстасе смотрится намного приличнее. Он хотя бы с Ротшильдом не встречался и с Соросом не обнимался.
@Богдан Цырдя
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