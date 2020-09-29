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Политика
Срок подачи в ЦИК документов истекает через три дня, на сегодня это удосужились сделать всего семь человек
29.09.2020

Хотя крайний срок подачи в ЦИК документов на регистрацию кандидатов в президенты истекает через три дня, 1 октября, на сегодня это удосужились сделать всего семь человек. Четверо из них зарегистрированы кандидатами — дон Усатый, дон Нэстасе, кандидат от партии дона Филата Тудор Делиу и дон Додон. Пакеты документов, поданные в ЦИК донной Санду и кандидатом от партии консильери Шора Виолеттой Ивановой, еще не рассмотрены. Дону Канду в регистрации отказали.

Первоначально ЦИК зарегистрировал 13 инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов на президентских выборах 1 ноября. Один из кандидатов в кандидаты, Александр Калинин, сам снялся с гонки. Пятеро других пытаются собрать необходимый минимум в 15 тысяч подписей. Это два униониста, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ, и еще три странных персонажа из категории городских сумасшедших — Ион Косташ, Константин Оборок и Сергей Тома.

В пятницу, 2 октября, официально стартует месячник предвыборной агитации.

По имеющимся опросам общественного мнения, во второй тур выборов, который состоится 15 ноября, выходят пророссийский Додон и прозападная Санду.


 
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