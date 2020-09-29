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Здоровье
Владимир Путин поможет Молдове в борьбе с коронавирусом
29.09.2020

Игорь Додон поговорил с президентом РФ о российской вакцине против COVID-19.

Президент Молдовы Игорь Додон провел разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Глава государства подтвердил интерес молдавской стороны в закупке российской вакцины против коронавируса после того как медикамент пройдет все этапы тестирования и получит авторизацию Всемирной организации здравоохранения.

В свою очередь Владимир Путин подтвердил поддержку Молдовы в борьбе с вирусом COVID-19.

-Что касается коронавируса, мы, как вы знаете, поставили в Молдову, тоже по вашей просьбе, 15 тыс. тест-систем, но готовы и дальше работать совместно на уровне специалистов, на уровне санитарных врачей, эпидемиологов и специалистов-ученых, которые в этой сфере эффективно работают в Российской Федерации, для того, чтобы поддержать вас и граждан Молдовы, которые сталкиваются с этой эпидемией, - сказал Путин.

Лидия ТКАЧ


 
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