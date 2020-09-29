Так, теперь автомобиль, припаркованный в неположенном месте, может оказаться сначала на эвакуаторе

Глава муниципия Ион Чебан выступил в поддержку действий полиции. Так, теперь автомобиль, припаркованный в неположенном месте, может оказаться сначала на эвакуаторе, а затем – на штрафстоянке.

Примар отметил, что процесс изъятия, транспортировки, хранения и возврата транспортного средства осуществляется в строгом соответствии с законодательством. Одновременно Чебан призвал ускорить работу над концепцией и процессом обустройства автомобильных парковок в столице.

Он также рассказал, что в настоящее время примария разрабатывает электронную карту платных парковок столицы, которые в настоящее время находятся в частном управлении. На этой платформе будут размещены улицы, на которых разрешено парковать автомобили на проезжей части. В то же время, Главное управление общественного транспорта и путей сообщения совместно с Национальным инспекторатом общественной безопасности ГИП работает над оценкой улиц в центральной зоне на предмет запуска пилотного проекта по систематизации парковок.

Параллельно Главное управление общественного транспорта и путей сообщения анализирует концепцию реорганизации дорожного движения на улицах в центре города. Там, где сейчас три полосы движения, мы обустроим две для движения и одну для парковки, а там, где две полосы, – одна обязательно будет для парковки.

Мы координируем свои действия с полицией и специалистами в сфере дорожного движения. Я неоднократно сталкивался с серьёзными нарушениями правил парковки. Каждый раз я уведомлял об этом соответствующие органы и буду продолжать это делать, – подчеркнул генпримар.