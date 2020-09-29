Из правительства Молдовы до нас доносится, что текст Индивидуального плана действий по партнерству с НАТО окончательно сформулирован в американской редакции и проходит сейчас всякое формальное визирование в высоких кабинетах с расчетом подписать документ после президентских выборов.

Интересно, не забыл ли вчера Игорь Николаевич уведомить уважаемого российского визави о взвешенном молдавском подходе в этом вопросе?

Молдавский президент стал куда более взвешен, по его же словам, но, на его счастье, в Москве этого или не замечают или не могут в такой исход дела поверить.

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