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Политика
Из правительства Молдовы до нас доносится, что текст Индивидуального плана действий по партнерству с НАТО окончательно сформулирован в американской редакции и проходит сейчас всякое формальное визирование в высоких кабинетах с расчетом подписать документ после президентских выборов.
Интересно, не забыл ли вчера Игорь Николаевич уведомить уважаемого российского визави о взвешенном молдавском подходе в этом вопросе?
Молдавский президент стал куда более взвешен, по его же словам, но, на его счастье, в Москве этого или не замечают или не могут в такой исход дела поверить.
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