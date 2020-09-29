В Гура Быкулуй отказались открывать участки для приднестровцев

Об этом почему-то сообщил депутат от Платформы DA Слусарь. По его словам, местный совет села, в котором Платформа DA представлена четырьмя советниками, большинством голосов отклонил предложение ЦИК об открытии двух избирательных участков для избирателей в Приднестровье.

Депутат заявляет, что Совет не будет выделять площади для открытия избирательных участков на территории села и не будет выдвигать кандидатов в избирательные бюро на этих избирательных участках.

"Прежде всего, это эпидемиологическая ситуация. В этом селе не так много мест, чтобы люди могли прийти и проголосовать. Это запрещено в школах и детских садах. Но есть также много вопросов о количестве избирательных участков, которые решила открыть ЦИК", - отметил Слусарь.

Видимо, депутат Слусарь решил не выносить политические мотивы на первый план. Будем ждать реакции ЦИК.

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