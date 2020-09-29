В октябре в Молдове пенсионеры вместе с пенсией получат пособие 900 леев

С четверга, 1 октября, начнётся выплата пособия в размере 900 леев пожилым людям и другим социально уязвимым категориям граждан, чей ежемесячный доход не превышает 3000 леев. Помощь будет предоставлена по инициативе главы государства порядка 660 тысячам жителей страны.

– С четверга эта выплата будет предоставляться вместе с пенсией. Согласно графику, в первые дни октября эти средства будут выплачены, – сказал он. Игорь Додон добавил, что государство справляется со своими обязательствами: без задержек выплачиваются пенсии, зарплаты и социальные пособия.