Десять членов Ассоциации производителей и экспортеров фруктов "Moldova Fruct" приняли участие в выставке WorldFood Moscow

По словам гендиректора Агентства по инвестициям Вербенюк, организация продвигает продукцию "Сделано в Молдове" на зарубежных рынках и реализует национальную политику по содействию экспорту. За последние два года около 150 компаний приняли участие в международных выставках, было подписано более 220 контрактов, и по итогам участия экспорт составил около €11 млн.

"Для Молдовы рынок России является одним из основных экспортных рынков для отечественных фруктов. Вот почему мы поддерживали участие нашей страны в выставке WorldFood Moscow в течение 3 лет подряд - чтобы воспользоваться этой важной возможностью, которая обеспечит экспорт молдавских фруктов", - подчеркнула Вербенюк.

"WorldFood Moscow" традиционно посещают представители всех торговых сетей России, Казахстана, Могнолии, Беларуси - традиционных рынков сбыта молдавских фруктов.

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