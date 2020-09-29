Генеральный примар Кишинева: нам есть чем гордиться!

Планета отмечает сегодня Всемирный день туризма. В связи с этим, власти столицы подписали соглашение с Национальной ассоциацией въездного туризма в Республике Молдова, целью которой является привлечение туристов в Кишинев.

Об этом стало известно из публикации Генпримара Иона Чебана на его личной странице в соцсети Facebook.

- В рамках празднования Всемирного дня туризма я принял участие в Генеральной ассамблее членов Национальной ассоциации въездного туризма Республики Молдова. Мы обсудили различные видения развития сферы туризма.

Наша цель - продвижение Кишинева как привлекательного туристического направления.

Мы хотим вызвать у туристов интерес к посещению Республики Молдова и особенно ее столицы, где сосредоточено 80% всех объектов для размещения, культурных учреждений и исторических мест.

В целях развития и консолидации деятельности в сфере туризма в начале этого года мы подписали соглашение о сотрудничестве с Национальной ассоциацией въездного туризма в Республике Молдова (ANTRIM).

Мы стремимся совместными усилиями реализовать проекты в сфере туризма и в смежных отраслях, чтобы привлечь инвестиции в столицу. Примэрия будет поддерживать все проекты, запланированные в соответствии с соглашением, а также будет поддерживать деятельность Информационного центра для туристов.

Если другим столицам удалось развить это сферу, то и мы добьемся успеха, даже если нам потребуются время и усилия. Нам есть чем гордиться, поэтому стоит прилагать усилия, - написал Ион Чебан на своей личной странице в соцсети.

Автор: Михаил Генчу