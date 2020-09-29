Стали известны доходы бывшего президента Владимира Воронина

Его слова расходится с информацией из декларации об имуществе. Владимир Воронин настаивает на том, что у него нет ни банковских акций, ни бизнеса, и его единственным доходом остается пенсия.

- Я получаю 80 или 75% от зарплаты нынешнего президента. Я получаю 16 тыс. леев пенсию. Других активов в банках у меня нет, депозитов у меня нет. Ничего другого у меня категорически нет, - заявил Владимир Воронин в эфире передачи на одном из телеканалов.

Напомним, что он находился на посту президента Республики Молдова с 2001 по 2009 год.

Сейчас он все еще является лидером Коммунистической партии, хотя ранее заявлял, что покинет этот пост на ближайшем съезде политформирования.

- У нас много других расходов с партией. Я не финансирую формирование, мы все платим членские взносы. При необходимости мы даем больше, чем взносы, - пояснил Владимир Воронин.

В развале своей партии и Молдовы он винит тех, кто находился у руководства республики последние 11 лет.

- После того, как мы покинули власть, вся эта банда, которая руководит, привела людей к ужасной бедности, а теперь покупает избирателей за 200 леев, водкой, макаронами, - отметил председатель ПКРМ.

Как передает IPN, в декларации об имуществе за 2019 год бывший президент Воронин указал доход в размере 180 тыс. леев из зарплаты.

Его президентская пенсия составляет 280 тыс. леев в год, и еще87 тыс. леев он получает в качестве пособий.

Он и его супруга являются владельцами шести земельных участков, приобретенных с 1996 года и по 2009 год.

Согласно информации из декларации о доходах за 2019 год, на его имя записаны:

- жилой дом,

- квартира,

- банковский депозит на сумму более миллиона леев,

- восемь банковских счетов на сумму до 600 тыс. леев,

- 52 тыс. акции на сумму более 5,2 млн леев.

На имя его супруги записаны жилой дом и гараж.

Автор: Михаил Генчу