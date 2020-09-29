Додон: одна из главных задач для Молдовы - объединение с Приднестровьем

Игорь Додон видит одну из главных задач для своей страны в присоединении Приднестровья. Об этом президент Молдовы заявил в интервью телерадиокомпании «Мир».

– Есть еще одна очень важная задача, которую мы ставим перед собой. Я считаю, что самый важный момент, который касается будущего Молдовы, это реинтеграция страны – решение приднестровской проблемы. Я не хочу быть слишком оптимистичным, чтобы не спугнуть процессы, но считаю, что за эти 3,5-4 года мы наладили хороший диалог с руководством Приднестровья, – сказал Додон, которого цитирует портал politnavigator.net.

По словам президента РМ, в отличие от предыдущих молдавских лидеров, он за последнее время 8 раз встречался с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

– Я считаю, что у нас хорошие шансы все-таки договориться. Я очень надеюсь, что следующие три-четыре года будут периодом, когда мы реально будем начинать процесс реинтеграции страны, процесс по решению приднестровской проблемы. Думаю, что ради решения этой задачи стоит рискнуть и стоит побороться. Если нам удастся решить приднестровскую проблему, Молдова будет намного сильнее. Укрепится наша государственность. И у нашей страны будет будущее, – сказал Додон.

Подготовил Михаил Генчу