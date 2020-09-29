Адвокат: Плахотнюк до сих пор находится в США

Владимир Плахотнюк не покиндал США. Об этом заявил адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак.

– То, что утверждают некоторые политики, что якобы Плахотнюк покинул США, - это домыслы, - заявил Рогак в ответ на распространяемую информацию о том, что его клиент отбыл в Турцию. Ранее об этом писали СМИ.

Напомним, бывший адвокат Филата Игорь Попа заявил в телеэфире, что в декабре 2015 года Филат просил многих депутатов свой партии поддержать кандидатуру Влада Плахотнюка на должность премьер-министра. Добавим, что этот период – время политического кризиса с участием правительства Валерия Стрельца, еще одного либерал-демократа. Подробности - здесь.

Подготовил Михаил Генчу