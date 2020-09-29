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Семья
Все, доигрались. ЧП продлено, ряд зон стали красными
29.09.2020

С 1 октября коронавирусное ЧП продлят в 26 административно-территориальных единицах, в том числе в Кишинёве.

Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. Члены комиссии присвоили различные уровни опасности регионам страны.

В 26 территориально-административных единицах он красный”, что означает продление ЧП. В 11 районах – оранжевый, и только в одном, Леова, – жёлтый. Зелёных зон в Молдове на данный момент нет.

В силе будет запрет на нахождение в общественных местах группами больше трех человек, запрет на посещение общественных мест лицами старше 63 лет без крайней необходимости, запрет на посещение детских и спортивных площадок, развлекательных парков и игровых зон, запрет на деятельность кинотеатров.

Граждане должны соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной рук и дыхания, носить маски в общественном транспорте, магазинах и закрытых помещениях.


 
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