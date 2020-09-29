Американский препарат от коронавируса уже в Молдове

Лекарство станет хорошим подспорьем в лечении пациентов. Руководство Агентства по лекарствам и медицинским изделиям сообщило о том, что в Молдову из США был доставлен препарат для лечения от коронавируса «Ремдесивир».

Сообщается, что в Молдове «Ремдесивир» предусмотрен во Временном национальном клиническом протоколе «Коронавирусная инфекция нового типа, используемая для лечения пациентов, инфицированных вирусом SARS VOC-22», передаёт moldpres.md.

– Для Агентства по лекарствам и медицинским изделиям как регулятора в области медицины и медицинского оборудования очень важно обеспечить присутствие в Молдове наиболее эффективных лекарств, используемых для лечения COVID-19.

«Ремдесивир» – один из медикаментов, которых мы ждали долгое время, это первый препарат, разрешенный США и ЕС для лечения COVID-19. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы наши граждане получали качественные и доступные лекарства, – заявил генеральный директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк.

Автор: Михаил Генчу