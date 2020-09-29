В Кишиневе наглый водитель заставил детей месить грязь по дороге в школу

В Кишиневе водитель припарковал свое авто на узком тротуаре. В результате прохожие, в том числе и дети, вынуждены обходить положенный для них тротуар по грязи.

Все это происходит в идущий в данный момент ливень, когда на незаасфальтированной территории можно не только испачкаться в грязи, но и промочить ноги, следовательно, простудиться. А о том, насколько фанатично сейчас в больницах НЕ лечат тех, у кого нет коронавируса, - уже ходят легенды.

Подготовил Михаил Генчу