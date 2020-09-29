Майя Санду обманула сама себя...

Как это знакомо – обвинять других в том, что не смогла сделать сама.

Каждое новое выступление госпожи Санду – очередной фарс и демагогия. Вот и сегодня, 29 сентября, лидер партии «Действие и солидарность» решила привлечь внимание к своей особе, задав, как она считает, неудобные вопросы президенту и правительству страны. По версии кандидата в президенты, на это ее надоумили избиратели. Речь идет о высоких ценах на продукты, услуги и природный газ, контрабанде и прочих проблемах, обрушившихся на нашу страну с момента обретения независимости.

Однако все сформулированные Санду 10 вопросов для Додона и Кику бумерангом вернулись к ней самой, жестко пройдясь по ее имиджу.

Итак, по порядку:

1. Занимая должность премьер-министра в 2019 году, Санду поддержала соглашение с МВФ, в условиях которого было повышение тарифов на газ для конечных потребителей. И только потому, что ей пришлось уйти с этого поста, мы с вами платим за кубометр природного газа не более шести леев, а только пять, а с октября имеем шанс платить еще на 8-10% меньше. К тому же и электричество при Санду подорожало, а сейчас снова подешевело.

2. Что касается высокой стоимости бензина и дизтоплива, то Санду в качестве главы кабмина не предприняла ничего, чтобы они подешевели, и цена на бензин при ней была на три лея дороже.

3. Что касается цены на дизтопливо для фермеров – в прошлом году оно обходилось им на 3,3 лея дороже, но кабинет Санду это ничуть не волновало…

Аналогичная ситуация и по всем остальным вопросам, с которыми госпожа кандидат в президенты обратилась к руководству страны. Будучи у власти все эти мелочи, вроде цены на молоко, градусники, лекарства ее не беспокоили, а сейчас она просто спать не может от переживаний за то, как живется простому народу…

- Странно, что того, кого в августе 2019 года устраивало повышение тарифов на электроэнергию, теперь беспокоят цены в Республике Молдова. А может, она забыла, что в Меморандуме с МВФ тоже договорилась об увеличении внутренних тарифов на газ? Или, может быть, она забыла, что была видным членом некоторых правительств, которые признали хищение миллиардов, которые позже были возложены на плечи людей. Или она не знает, что налоги, покрываемые это мошенничество, являются элементами затрат? Что подешевело в Республике Молдова в те годы, когда она была министром? А когда премьер-министром?

Мы сожалеем, что некоторые кандидаты предпочитают выступать перед людьми с демагогией и ложью, вместо конкретных предложений по изменению ситуации в стране к лучшему, - ответил Санду советник премьер-министра по коммуникациям Бориса Хари.

В свою очередь пресс-секретарь администрации президента Кармена Стерпу отметила, что, к сожалению, оппозиция не предлагает решения проблем, а лишь выступает с политическими заявлениями.

Автор: Михаил Генчу