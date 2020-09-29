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Общество
Все депутаты ПСРМ перечислили по 5 тысяч леев на ремонт и восстановление Филармонии
29.09.2020

Благородный жест народных избранников.
Пожар в Филармонии стал потрясением для всех жителей столицы - драма тронула всех без исключения. Депутаты ПСРМ приняли решение перечислить по 5 тысяч леев в целях восстановления Филармонии. Об этом на своей странице в Facebook объявил депутат Никита Цуркан. 

Напомним, что Филармония сгорела 24-го сентября, в здании производился ремонт в момент начала пожара.

- Мы, 37 депутатов фракции ПСРМ в Парламенте РМ, приняли решение перечислить по 5 тысяч леев из заработной платы на восстановление Национальной филармонии им. Сергея Лункевича. Деньги будут переведены на специальный счет, который открыло Правительство РМ.

Я не буду писать, что значила для меня Филармония, место, где мы возрождали КВН, куда я приходил на концерты, и где, благодаря коллективу ты чувствовал себя как дома! Не даром говорят, что народ без культуры находится на грани исчезновения.

Призываю всех, у кого есть возможность, внести свой вклад в возрождение Национальной филармонии!

Вместе, мы справимся!


 
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