Все депутаты ПСРМ перечислили по 5 тысяч леев на ремонт и восстановление Филармонии

Благородный жест народных избранников.

Пожар в Филармонии стал потрясением для всех жителей столицы - драма тронула всех без исключения. Депутаты ПСРМ приняли решение перечислить по 5 тысяч леев в целях восстановления Филармонии. Об этом на своей странице в Facebook объявил депутат Никита Цуркан.

Напомним, что Филармония сгорела 24-го сентября, в здании производился ремонт в момент начала пожара.

- Мы, 37 депутатов фракции ПСРМ в Парламенте РМ, приняли решение перечислить по 5 тысяч леев из заработной платы на восстановление Национальной филармонии им. Сергея Лункевича. Деньги будут переведены на специальный счет, который открыло Правительство РМ.

Я не буду писать, что значила для меня Филармония, место, где мы возрождали КВН, куда я приходил на концерты, и где, благодаря коллективу ты чувствовал себя как дома! Не даром говорят, что народ без культуры находится на грани исчезновения.

Призываю всех, у кого есть возможность, внести свой вклад в возрождение Национальной филармонии!

Вместе, мы справимся!