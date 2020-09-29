Коронавирус в Молдове, данные на 29 сентября 2020: + 835 новых случаев, шокирующие цифры - жизнь ничему не учит

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 52 029 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки на 29 сентября 2020 в Молдове выявлен 835новый случай заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 52 029 случаев.
4 случая ввезены (Турция - 3, Великобритания - 1)
2787 тестов, из них
2564 - первичные
223 - вторичные
58 медработников заразились:
26 - врачей
23 - медсестер
9 - вспомогательного персонала
1576 - в средней тяжести
568 - в тяжелом состоянии, из них
36 - на аппаратах ИВЛ
362 - выздоровели
38 579 - всего излечилось от COVID-19
9 - скончалось
1310 - всего умерло
Лидия ТКАЧ
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