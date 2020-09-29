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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 29 сентября 2020: + 835 новых случаев, шокирующие цифры - жизнь ничему не учит
29.09.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 52 029 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки на 29 сентября 2020 в Молдове выявлен 835новый случай заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 52 029 случаев.

4 случая ввезены (Турция - 3, Великобритания - 1)

2787 тестов, из них

2564 - первичные

223 - вторичные

58 медработников заразились:

26 - врачей

23 - медсестер

9 - вспомогательного персонала

1576 - в средней тяжести

568 - в тяжелом состоянии, из них

36 - на аппаратах ИВЛ

362 - выздоровели

38 579 - всего излечилось от COVID-19

9 - скончалось

1310 - всего умерло

Лидия ТКАЧ


 
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