Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 29 сентября 2020: + 835 новых случаев, шокирующие цифры - жизнь ничему не учит В Молдове в общей сложности зарегистрировано 52 029 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки на 29 сентября 2020 в Молдове выявлен 835новый случай заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев в нашей стране с начала пандемии составило 52 029 случаев. 4 случая ввезены (Турция - 3, Великобритания - 1) 2787 тестов, из них 2564 - первичные 223 - вторичные 58 медработников заразились: 26 - врачей 23 - медсестер 9 - вспомогательного персонала 1576 - в средней тяжести 568 - в тяжелом состоянии, из них 36 - на аппаратах ИВЛ 362 - выздоровели 38 579 - всего излечилось от COVID-19 9 - скончалось 1310 - всего умерло Лидия ТКАЧ

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