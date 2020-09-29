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Прокуратура РМ направила запрос с просьбой о выдаче гражданина РМ Влада Плахотнюка на родину
29.09.2020

Генеральная прокуратура направила турецким властям запрос с просьбой о выдаче гражданина РМ Влада Плахотнюка на родину. Сегодня прокуроры получили официальное извещение от Анкары, что разыскиваемый в Молдове #ВладГергич прибыл на территорию Турции 10 сентября и пребывает там до сих пор. Правда, это не учитывает варианта выезда Плахотнюка в какие-нибудь Дубаи по румынскому паспорту Улинича или какому ещё. 

Так или иначе, молдавская Генпрокуратура передала турецким органам пакет документов с запросом об экстрадиции. Ранее американские патроны Влада Георгиевича всячески тянули, откладывали и отказывались принимать оные документы (то бишь, выдавать Кишиневу Плахотнюка). Посмотрим, выдадут ли его большие друзья американцев - турки.

В Молдове Плахотнюка обвиняют в «создании и руководстве организованным преступным сообществом», «мошенничестве» и «отмывании денег» в особо крупных размерах. Дело об узурпации власти застряло и, скорее всего, так и отсохнет из-за позиции нынешнего состава судей Конституционного Суда. 

@Telegram MiT


 
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