Ответ Примара на ситуацию, сложившеюся в Кишиневе после вчерашнего ливня.

Во вторник, я столкнулся с критикой так называемых «специалистов», которые в соцсетях высказали мнения о ситуации, сложившейся в Кишиневе после сегодняшнего ливня.

Отвечаю!

В верхней части города нет водосборов, так как прежним руководством они были сделаны лишь "для видимости" - такова реальность. Постепенно мы решим эту проблему.

Я говорил, что очистка реки и добавление новых сетей - это лишь некоторые из решений для предотвращения наводнений. Если бы русло реки Бык не было очищено этим летом, то ситуация на улице Албишоара из-за сегодняшнего ливня была бы намного хуже.

Я осмотрел улицу и признаю, что нам еще есть над чем работать. Вместе с представителями примэрии мы обсудили, какие действия необходимо предпринять в ближайшее время.

Сообщаю несведущим «экспертам» - водосборы под мостом на бул. Г. Виеру расположены выше уровня земли, потому что последний слой асфальта еще не залит.

На улице Албишоара будут оборудованы еще 86 водосборов, в дополнение к существующим 112, и три трубы диаметром 500 и 600 мм для отвода дождевой воды с территории. Кроме того, на этой улице заменяют сети водопровода и теплоснабжения.

Ливень показал нам слабые места и дал понять, что необходимо сделать для исправления ситуации.

@Telegram KP