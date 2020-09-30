А, все - пазл сложился.

Еще одна версия.

Нам тут нашептали, что цирк с конями (поездка на авто в Турцию Усатого с коллегами) носил исключительно пиаровские цели.

По каким-то своим каналам Георгиевич узнал, что Плахотнюк залетал в Стамбул (и Генпрокуратура готовит документы на его выдачу) и - внимание! - дождавшись, когда беглый олигарх Турцию покинет, ломанулся туда его "захватывать".

Или вы всерьёз думаете, что документы на экстрадицию Плахотнюка Генпрокуратура подготовила за менее, чем сутки, узнав что-то от Усатого?

Или вы всерьез думаете, что "охотники за головами" на полном серьезе поехали ловить Влада Георгиевича?

А он такой, великий и ужасный, сидит, смотрит лайф Усатого и думает: Все, линять надо, вон их сколько - еще и на импортном автомобиле, бэй, да еще и

Петков с ними,а-а-а-а!

Конечно, почти наверняка Плахотнюка уже в Турции нет. Но еще одна страна, где ему было спокойно до сих пор - отныне закрыта.

И это - главное.

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