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Политика
А, все - пазл сложился.
Нам тут нашептали, что цирк с конями (поездка на авто в Турцию Усатого с коллегами) носил исключительно пиаровские цели.
По каким-то своим каналам Георгиевич узнал, что Плахотнюк залетал в Стамбул (и Генпрокуратура готовит документы на его выдачу) и - внимание! - дождавшись, когда беглый олигарх Турцию покинет, ломанулся туда его "захватывать".
Или вы всерьёз думаете, что документы на экстрадицию Плахотнюка Генпрокуратура подготовила за менее, чем сутки, узнав что-то от Усатого?
Петков с ними,а-а-а-а!
Конечно, почти наверняка Плахотнюка уже в Турции нет. Но еще одна страна, где ему было спокойно до сих пор - отныне закрыта.
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