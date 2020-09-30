НКСС запустила усовершенствованную версию системы доступа к лицевому счету соцстрахования

Новая версия системы доступа к лицевому счету соцстрахование запущена при поддержке программы USAID «Структурные реформы в Молдове».

Усовершенствованная и обновленная версия системы доступа к индивидуальному лицевому счету социального страхования носит название ACCES CPAS 2.0. Как сообщили в Национальной кассе социального страхования (НКСС), теперь сотрудники, работодатели, пенсионеры и другие бенефициары смогут удаленно получить доступ к более широкому спектру персональной информации без необходимости посещения офиса учреждения.

С момента получения доступа к своему индивидуальному лицевому счету социального страхования (CPAS) застрахованное лицо сможет просматривать важную персональную информацию, связанную с социальным страхованием. В частности, сотрудники смогут получить доступ к истории исчисления страховых взносов в качестве работника за весь доступный период или просмотреть информацию о пособиях социального страхования, в том числе выплаченных, о больничных, исчисленных НКСС, об их статусе. Работодатели, в свою очередь, смогут получить доступ к истории трудовых отношений сотрудников на том предприятии, где они работают.

Генеральный директор НКСС Елена Цыбырнэ считает, что процесс назначения пенсий и пособий социального страхования должен стать более прозрачным. По достижении пенсионного возраста граждане начинают задаваться вопросами о накопленном ими страховом стаже и о размере своей пенсии, а Национальная касса социального страхования, в качестве учреждения, ответственного за эту сферу, обязана предоставлять гражданину в режиме онлайн подробную и точную информацию о взносах, послуживших основанием для назначения всех пособий социального страхования.

В числе усовершенствований, внесенные в новую версию системы, стоит отметить следующие:

- упрощенный доступ к системе для владельцев электронной подписи через службу MPass, без посещения территориального подразделения НКСС для получения пароля доступа;

- оповещение сотрудников по электронной почте о статусе пособий и других социальных выплат;

- доступ работодателя к истории трудовой деятельности сотрудника, включающей рабочие места, занимаемые должности и периоды работы.

Кроме того, система была адаптирована для различных устройств, и теперь доступ к ней можно получить как с настольного компьютера, так и с ноутбука или смартфона. Новая версия находится в режиме тестирования, и все новые опции системы станут доступны в кратчайшие сроки, сообщает ipn.md.

По словам директора программы USAID «Структурные реформы в Молдове» Дугласа Мьюира, поддержка данной программы была оказана с особым удовольствием, поскольку эта система является шагом вперед к повышению прозрачности отношений между государственными агентствами и застрахованными лицами.

Предыдущая версия доступа ACCES CPAS была создана в рамках предыдущей программы USAID 10 лет назад, и за прошедшие годы стала очень востребованной.

Подготовил Михаил Генчу