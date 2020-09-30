Адвокат Влада Плахотнюка заявил, что "не подтверждает и не опровергает" нахождение своего клиента в Турции

Адвокат Влада Плахотнюка заявил, что "не подтверждает и не опровергает" нахождение своего клиента в Турции, однако подчеркнул, что "не интересуюсь его местонахождением в моменты наших бесед".

Лучиан Рогак уточнил, что Плахотнюк узнал о запросе Генпрокуратуры Молдовы о выдаче из СМИ, "он узнал о новостях от меня".

"Защита считает, что все уголовные дела в Молдове являются политическими с целью преследования господина Плахотнюка и об этом уже говорилось", - уточнил адвокат, добавив, что считает политизированной и позицию Госдепа в отношении своего подзащитного.

Рогак отметил, что экс-председатель Демпартии "не политик, ничего не имеет с молдавской политикой, он частное лицо, занимающееся своими делами. Он не имеет обязательств и не должен никого уведомлять о смене места проживания. Он свободен в передвижениях по миру".

Касаясь реакции олигарха, юрист объяснил, что тот "был удивлен этим запросом", однако "мы не знаем какие документы направлены в Турцию" для обоснования экстрадиции.

При этом Лучиан Рогак заверил, что Плахотнюк "спокоен" и что "за пределами Молдовы правосудие более корректное".

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