Дорин Киртоакэ подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборах.

На лацкане — значок, с картой Румынии до 1940 года. Сюрреализм — когда на пост главы государства баллотируется человек, добивающийся ликвидации этого самого государства.

Нам интересно, если Киртоакэ возьмет в руки Конституцию, то не обожжется? Как в вампирских хоррорах с Библией.

Пару дней назад Киртоакэ показал в Facebook черепицу, сделанную сто лет назад в Румынии — с трепетом, будто археологический артефакт. "Сто лет назад мы были частью Великой Румынии, а значит, и Европы, сегодняшнего ЕС. Доказательство я нашел в отчем доме..." — написал он. Нашел, чем удивить.

Если бы экс-мэр Кишинева хотя бы чуть-чуть знал город, которым он правил десять лет, то прошелся бы, например, по Армянской, мимо магазинчика Брухиса с надписью "Vopsele". Или мимо Триумфальной арки, в честь победы России в русско-турецкой войне 1829 года. Вот это — артефакт.

А он черепицу нашел. Первый раз человек в большом городе.

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