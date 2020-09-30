У штаба Майи Григорьевны снова бомбануло.

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Нервный у них кандидат, даже истеричный. Видимо осознав, что огульная критика Додона, социалистов и русскоязычных избирателей ведёт в никуда, а майдан собираться отказывается, Санду резко поменяла риторику.
Включен режим "ребята, давайте жить дружно".
Майя Григорьевна озаботилась поиском света в конце туннеля, борьбой за всё хорошее против всего плохого и прочими милыми штуками.
Это любой политолог скажет.
Единственной причиной такого резкого разворота может являться паника в рядах PAS и истерика у госпожи Санду лично.
Майя Григорьевна внезапно прозрела, но остаётся два вопроса:
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