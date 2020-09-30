У штаба Майи Григорьевны снова бомбануло.

Нервный у них кандидат, даже истеричный. Видимо осознав, что огульная критика Додона, социалистов и русскоязычных избирателей ведёт в никуда, а майдан собираться отказывается, Санду резко поменяла риторику.

Включен режим "ребята, давайте жить дружно".

Майя Григорьевна озаботилась поиском света в конце туннеля, борьбой за всё хорошее против всего плохого и прочими милыми штуками.

Смена идеологии в разгар кампании - прямая дорога к поражению.

Это любой политолог скажет.

Единственной причиной такого резкого разворота может являться паника в рядах PAS и истерика у госпожи Санду лично.

Ругаться, действительно, не нужно, тем более не нужно говорить про коллег всякие плохие и, главное, не подтверждённые вещи.

Майя Григорьевна внезапно прозрела, но остаётся два вопроса: