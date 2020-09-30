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У штаба Майи Григорьевны снова бомбануло.
30.09.2020

Нервный у них кандидат, даже истеричный. Видимо осознав, что огульная критика Додона, социалистов и русскоязычных избирателей ведёт в никуда, а майдан собираться отказывается, Санду резко поменяла риторику.

Включен режим "ребята, давайте жить дружно".

Майя Григорьевна озаботилась поиском света в конце туннеля, борьбой за всё хорошее против всего плохого и прочими милыми штуками.
Смена идеологии в разгар кампании - прямая дорога к поражению.

Это любой политолог скажет.

Единственной причиной такого резкого разворота может являться паника в рядах PAS и истерика у госпожи Санду лично.
Ругаться, действительно, не нужно, тем более не нужно говорить про коллег всякие плохие и, главное, не подтверждённые вещи.

Майя Григорьевна внезапно прозрела, но остаётся два вопроса:

  1. - она это правда искренне говорит?
  2. - надолго ли её хватит?

 
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