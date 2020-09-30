Как молдавские политики живут на одну зарплату

Политики как сговорились. Два профессиональных плакальщика из правого лагеря говорят о своей нищете: Киртоакэ не покупал себе штанов со времен первого объединения румынских княжеств, Филат доводит до слез рассказами о том, как в тюрьме заработал онкологию. В левом лагере тоже сплошная «скырба»: Воронин оказался гол как сокол, Лучинский хочет привилегий "как в цивилизованных странах". Ничего кроме отвращения это не вызывает: все, будучи у власти, набивали карманы за наш счет.

Любовь к привилегиям

Все бывшие президенты – очень состоятельные люди, но любят все бесплатное. Бывший глава государства Петр Лучинский скорбно заявил в эфире телеканала №4, что единственное, что он получает от государства, - это автомобиль из гаража правительства. Бесплатно катаются также Мирча Снегур и Николае Тимофти.

«Когда я был президентом, приняли благоприятный закон, но при коммунистах все урезали дважды, у нас не осталось даже охраны, - поплакался Петр Кириллович. - Когда ты едешь куда-то, это необходимо, так делают в любой цивилизованной стране».

В цивилизованной стране не платят зарплату галошами, как это делали при Лучинском!

В 2019 году депутаты Юрие Реницэ и Лилиан Карп предложили, чтобы машины предоставлялись «бывшим» только «по запросу», чтобы их лишили помощников и личных кабинетов, дипломатической неприкосновенности, льгот с рубежом пенсионного возраста, охраны. Проект не прошел в парламенте.

Жить как Ленин

Бывший президент Владимир Воронин в эфире PRO TV Chişinău обвинил власть в том, что она грабит народ: «Вся эта банда привела людей к ужасной бедности, а теперь покупает избирателей за 200 лей, водку и макароны». У него самого ничего нет: «Я получаю 75 или 80 процентов от зарплаты нынешнего президента. Пенсия - 16 тысяч лей. Других активов нет, в банках ничего, депозитов нет, ничего категорически нет».

А расходы? «У партии много расходов. Я не финансирую, мы все платим членские взносы, если нужно, даем сверх взносов».

То, что Воронин так бессовестно врет, вызывает чувство стыда за этого пожилого человека, который, в принципе, оставил о себе неплохие воспоминания в сравнении с другими. На самом деле дела обстоят так. В декларации о доходах за 2019 год Воронин сам же указал, что получил 180 тысяч лей зарплаты, 280 тысяч лей президентской пенсии, 87 тысяч лей пособий. У него на пару с женой шесть участков, два дома, квартира в элитном доме, гараж и восемь банковских счетов с вкладами до 600 тысяч лей, один депозит на сумму более миллиона лей и более 52 тысяч акций на сумму более 5,2 миллиона лей.

Но допустим, что Воронин живет только на пенсию, все прочее раздает детям и внукам. Разве он имеет моральное право при пенсии в 16 тысяч в месяц получать еще и 87 тысяч лей пособий? Разве эти пособия не нужны в первую очередь тем, у кого пенсия меньше 3000 лей?

«Я не могу уложиться в 6 тысяч лей»

Скромность – норма жизни и для председателя фракции социалистов. Влад Батрынча в эфире TV8 заявил, что не прожил бы на 6 тысяч лей, но в размеры депутатской зарплаты укладывается: «На 6 тысяч лей я не могу жить, мне этого недостаточно. Я трачу в пределах своей зарплаты в 13-14 тысяч лей. Это бюджет мой и тех, кто со мной».

Пожертвует ли он часть зарплаты на выборы? «Кампания будет скромной, я не думаю, что понадобится много пожертвований», - уклончиво ответил депутат. Скромность - это отсутствие большого массива рекламы, акцент на поездки в районы: «Президент отправится в отпуск в октябре, чтобы его не обвиняли в использовании админресурса. Это не проблема, мы всю жизнь работали и без охраны, и без служебных машин».

Филат в роли нищего…

По словам бывшего адвоката экс-премьера Игоря Попы, Филату удалось построить два дома на берегу Женевского озера, они стоят около двух-трех миллионов евро и оформлены на родственников. Об этом Попа заявил в прямом эфире Jurnal TV.

Он также рассказал о крупных долгах лидера ЛДПМ: «Филат не заплатил мне за год работы миллион долларов. Адвокаты из Германии, США и Румынии остались без гонорара. Филат женился на моей коллеге Кристине Банку, чтобы не платить мне, с единственной целью - украсть у компании профессионала».

По словам Попы, Филат лжет, говоря, что ведет скромный образ жизни - арендует жилье, одолжил деньги на покупку Dacia Duster: на самом деле у него последняя модель Mercedes S класса, аренда дома стоит 6 тысяч евро в месяц.

Неправда и то, что Филат сидел как все: «Жил как в отеле, приносили еду, подарки, были застолья с друзьями - все в обмен на молчание».

… И в роли богатого

Филат был задержан в 2015 году на заседании парламента и арестован после явки с повинной Илана Шора, который заявил, что предложил премьеру деньги, товары и услуги на сумму 250 миллионов долларов в обмен на некую благосклонность.

Впервые о мошеннических схемах Филата заговорил председатель парламентской комиссии Вячеслав Ионицэ, который заявил, что из «ВЕМ» в пользу лидера ЛДПМ всего за три месяца было выведено 120 миллионов лей, а после сообщил еще о выводе 330 миллионов. Бизнесмены Денис Уреке и Олег Дамаскина утверждали, что на эти деньги покупалась дорогая недвижимость на побережьях Италии и Болгарии.

27 июня 2016 года Филат получил девять лет, был оштрафован на 60 тысяч лей с конфискацией активов в 791 миллион лей. В суде находится еще одно уголовное дело, связанное с тем, что в канун парламентских выборов-2014 Филат перевел на счета американской консалтинговой фирмы 13 миллионов лей за оказание услуг. Происхождение этих средств неизвестно.

Где конфискованное имущество?

Апелляционная палата снизила размер конфискации до 472,5 миллиона лей. Среди арестованного имущества были несколько автомобилей класса люкс и недвижимость, в том числе офисное здание IPTEH. Постановление о конфискации до сих пор не исполнено. Судисполнитель направил дело налоговую. Филат советует не спешить с продажей конфиската, потому что его обращение в ЕСПЧ рассматривается в приоритетном порядке.

Личная камера

Филат попал в тюрьму №13 23 октября 2015 года. По словам его тогдашней жены Анжелы Гонца, родственники отремонтировали две камеры, фото одной обнародовал портал Тoday.md. Есть телевизор, мебель, радиатор, кухонный уголок, микроволновка. В 2017 году СМИ сообщали, что заключенный лечил зубы в частной клинике: его видели в городе.

О людях, что ушли не досидев

Филат вышел, не досидев 2 года 11 месяцев и 3 дня. 30 июля 2019 года суд сократил ему наказание на 1 год и 9 месяцев из-за плохих условий содержания в тюрьме. Плохая вентиляция, жаловалась защита, стол рядом с парашей, ползают насекомые, неприятный запах вызывает головные боли. Помимо этого Филат якобы «был запуган другими заключенными».

Сейчас лидер ЛДПМ выглядит очень бодро, он хорошо одет и полон творческих замыслов.

Исторические штаны: порваны, когда украли «ВЕМ»

Другой плакальщик и профессиональный нищий из лагеря правых – Дорин Киртоакэ - рассказал телезрителям, как скромно живет и как скудно питается: «Последнее, что я купил, – докторская колбаса, кефир, хлеб и сыр».

Мэр поведал, как ограничен его гардероб, который не обновлялся десять лет. Он сам себе чинит брюки. «Пиджак, который на мне, я купил много лет назад за 50 евро, - плакался Киртоакэ. - А эти штаны я случайно порвал ещё в 2013 году, когда украли «ВЕМ» и аэропорт. Но они хорошие, я зашил их и хожу».

Еще бывший мэр сам делает ремонт и работает в саду. Какой жених!

Кому Кишинев обязан потерей полутора бюджетов

Махинации Киртоакэ обошлись столице в 6 миллиардов лей, сообщал в 2017 году кандидат от ПСРМ в примары Ион Чебан: «Незаконно приватизированы или сданы в аренду сотни гектаров земли, сносились исторические здания, на их месте фирмы либералов строили дома. Деньги, выделенные на ремонт детсадов, внезапно переводились в управление транспорта, а потом испарялись».

В 2014 году Киртоакэ подписал доверенность, которая способствовала уменьшению квоты МСК в управлении «Термокомом» после слияния с 33,5 процента акций до 5,14. Куда девались остальные почти 28 процентов?

Суд освободил Киртоакэ от должности мэра на основании иска прокуратуры 28 июля 2017 года. Дорин дал указание подписать контракт с австро-венгерской компанией «EME Parkleitsystem GmbH» без утверждения МСК. Частный партнер должен был обустроить платные парковки, управлять ими и получать прибыль в течение 25 лет, выплачивая в городской бюджет только 10 процентов доходов. Киртоакэ полагался откат в 13 процентов от стоимости контракта. И где же все деньги, «заработанные» примаром без штанов?

Марина ТИМОТИНА