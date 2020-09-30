Анастасия Коханюк. В моей методике растяжки меньше всего самой растяжки

Интервью с Анастасией Коханюк, тренером по стретчингу и художественной гимнастике. Рубрика Active Life при поддержке Jaguar

Настя, привет. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы предположить, что растяжку и гимнастику преподает профессиональная спортсменка. Я прав?

Да, я не одна из тех, кто, однажды сев на шпагат, решает, что имеет право тренировать других. Всего в спорте я четырнадцать лет. Восемь из них в профессиональном спорте, и шестой год пошёл в роли тренера.

Гимнастика становится все жестче и все моложе. В 20 лет ты уже «старушка».

Мне не повезло уйти по возрасту - пришлось уйти из-за травмы…

А расскажи… Я сам в детстве занимался настольным теннисом и из-за травмы колена пропустил почти год тренировок, и что-то утерял за этот год. До него был призером в республике и в городе, а после – уже все. Не пошло…

Наши истории совпали! У меня та же причина. Только обратно в спорт я уже не вернулась. Вкратце история моего спорта была такая: моя мама занималась спортивной гимнастикой. Однажды к ним в зал приехали спортсменки из Украины - сборная по художественной гимнастике, и мою маму восхитила грация и пластичность воспитанниц Олимпийской чемпионки Дерюгиной. Самой ей уже было поздно менять вид спорта, и спустя годы в зал по гимнастике приводят меня.

Там я и прожила восемь лет, а зал стал для меня вторым домом. Первые два года было много слез, потому что детям трудно объяснить, почему они должны терпеть боль при растяжке. Но к маме я всегда выходила уже с улыбкой.

За эти восемь лет я была призером республиканских, чемпионкой международных соревнований и членом Сборной Молдовы. А в 14 лет начался переходный возраст, большие нагрузки на растущий организм, одним словом, – неудачный поворот, травма мениска, перспектива операции – и я рассталась с художественной гимнастикой.

Думаю, что мироощущение не было сладким?

Год прошел в слезах, гимнастика была для меня всем. Я не знала, что делать в свободное от учебы время. Ближе к осени, с наступлением нового учебного года, мне пишет знакомая девочка, что она создала команду по танцам и гимнастике и ищет детского тренера. Я начала работу с детьми, сначала помогала ей, потом была уже своя группа 20-25 детей. Несмотря на свой возраст, я легко находила общий язык с детьми. Все сложилось, как я и мечтала.

Что побудило тебя переключиться на взрослых учеников?

В 19 лет я решила, может, и несколько самоуверенно, что пришло время мне открывать свое дело. Даже помещение нашла, хотя, честно говоря, оно было не очень.

И снова удача улыбнулась мне. Недаром говорится: "Если ты чего-нибудь хочешь, то вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твоё желание сбылось". Её Величество сводит меня с Викой Комак, хозяйкой студии JetSet, и я с большим удовольствием соглашаюсь с ней работать.

И теперь ты тренируешь в JetSet?

Да.

Раскроешь свою методику растяжки? Не тайна?

Никакой тайны нет. Мой секрет хорошей растяжки – это весь акцент ставить на качественную разминку. Тренировку мы начинаем с кардио, потом суставная разминка, прокачка глубоких мышц и уже последние 15 минут, когда организм готов и мышцы разогреты, мы делаем шпагаты.

Хороший совет. Следовал бы ему – не растянулся бы несколько лет назад так, что больше о шпагате и вспоминать не буду. Все-таки один из главных советов для занятий фитнесом, это: найдите себе хорошего тренера.

Павел Зинган