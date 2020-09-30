Здоровье против экономики в ответе на пандемию: каков правильный баланс?

„Лично я думаю, что это несправедливо спрашивать, что мы выбираем, здравоохранение или экономику в пандемии? Вопрос в том, каков правильный баланс между здоровьем и экономикой? И этот вопрос уже содержит часть ответа. Нам нужно и то, и другое, и нам нужен стабильный баланс в ответе на эту пандемию ..."

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Первые шесть месяцев эры COVID-19 в Молдове наглядно продемонстрировали нам многое. Одним из них является тяжесть и упрямство вируса. Вирус является необычным.

Кажется, что теперь мы знаем, что он передается хорошо и в жаркую погоду, и в холодную погоду. Мы видим, что его смертность в 15 или 20 раз выше смертности от гриппа. Мы знаем, что, если вы из старшего поколения, это может быть особенно опасным заболеванием.

Ко всему, мы узнали, что политическая поляризация может сместить медицинские консультации. Мы наивно думали, что наука будет помогать принятию решений, и теперь ясно, что это не сработало полностью.

Специалисты все еще пытаются выстроить отношения с чиновниками, чтобы дать наилучшие советы, которые может предложить наука. Но сейчас все окрашено политической ситуацией.

Здоровье или экономика, что стоит больше?

Даже в первые дни пандемии, было несколько дискуссий о том, что является более важным, здравоохранение или экономика?

Были государства, которые отдавали приоритет экономике. Эти страны, хотя их мало, не ввели радикальных ограничений, не ввели карантин в стремлении не навредить экономике. Но они также не пренебрегали своим здоровьем и каким-то образом держали пандемию под контролем.

Были государства, которые отдавали приоритет здоровью для спасения жизней. По сути дела, большинство стран сделали именно это, применив ограничительные меры для того, чтобы держать вирус под контролем. Экономика каким-то образом поддерживалась компенсационными мерами.

Были также государства исключения, с гибридным подходом. Эти страны ввели краткосрочные ограничения исключительно для расширения возможностей систем здравоохранения, а затем вновь открыли все. Их цель состояла в том, чтобы дать возможность экономике функционировать при полном и достаточном государственном охвате медико-санитарной помощи.

В заключение можно сказать, что каждая страна пыталась найти баланс между здоровьем и экономикой по-своему.

Последствия уже видны в большинстве стран: экономические последствия являются негативными во всех странах, затронутых пандемией. И вирус практически не уступил ни в одной из стран.

Негативное экономическое воздействие COVID-19 ощущается во всем мире, и даже на небольшом тихоокеанском острове Палау, который остался без коронавируса. Президент Томми Ременгесау-младший заявил на прошлой неделе в ООН, что пандемия влияет на экономику архипелага и поставила страну с 18 000 человек «в уровень изоляции, которого мы не знали много-много лет».

Палау борется с нарушенными цепочками поставок продовольствия и медикаментов, получая жизненно необходимые препараты для лечения пациентов, которые раньше ездили в более крупные страны, а также сохраняя единые семьи, школьников и работающих людей.

"Безработица в частном секторе приближается к 50%, и это займет годы, чтобы восстановить то, что мы потеряли в течение нескольких месяцев", сказал Ременгесау.

О чем нам говорит этот случай? О том, что мировые экономики взаимосвязаны и спасти экономику невозможно даже в ситуации, когда в стране нет ни одного случая COVID-19.

Все больше и больше голосов в настоящее время звучат в Европе, спрашивая, как мы можем сбалансировать здоровье и экономические потребности в ухудшающейся пандемической ситуации? Если экономика все равно пострадает, что мы можем сделать, чтобы остановить спад и спасти жизни людей?

Простые и универсальные ответы отсутствуют. Каждая страна сама решает, какую тактику она принимает.

Если мы посмотрим на Молдову, какую тактику выбрать?

За шесть месяцев пандемии, прожитых до сих пор, нам удалось многому научиться. Но впереди еще более сложный период: много неплатежеспособных кредитов, низкие доходы бюджета, обанкротившиеся предприятия, низкие денежные переводы из-за границы и реальная безработица.

И количество COVID-19 заболеваний будет по-прежнему увеличиваться по крайней мере еще следующий год. Какую тактику мы выбираем?

С самого начала мое мнение было не пытаться отдавать предпочтение ни экономике, ни здоровью. Нам одинаково нужна и экономика, и здоровье. По сути - нам нужен стабильный баланс.

Что бы это значило? Это будет означать, что каждый, кто может работать и создавать добавленную стоимость будет работать каждый день. Кто может работать из дома, будет работать из дома. Кто должен прийти в офис или на производство, придет на работу. Но при этом обязывать всех соблюдать правила защиты от COVID-19. И эти правила должны соблюдаться и перевозчиками, и продавцами, и парикмахерами, и теми, кто делает уборку мусора и т.д. И если кто-то заболевает, то они должны быть уверены, что с ними будут обращаться правильно, по протоколам.

Ниже приводится резюме некоторых действий, скопированных со стран, которые успешно достигли этого баланса между здоровьем и экономикой.

В области здравоохранения необходимо быть готовым к лечению всех людей с COVID-19, независимо от формы и тяжести болезни. Понятно, что нам не хватает инфраструктуры. Следовательно, требуются инвестиции в инфраструктуру здравоохранения на всех уровнях.

В области здравоохранения также важно тестирование, раннее выявление тех, кто инфицирован, и их последующая изоляция. Мнение, что тесты являются пустой тратой денег, является ошибочным. Обнаруженный на ранней стадии пациент позволяет при начале лечения раньше, дома и, соответственно, избежать осложнений, а также позволит получить экономии от больничных расходов.

Кроме того, в области здравоохранения существует запрос на увеличение вознаграждения персонала, что в конечном итоге будет стимулировать потребление и, косвенно, будет поддерживать торговлю и другие услуги. Вознаграждение врачей является мотивационным инструментом, наиболее доступным на данный момент.

Что же связано с экономической сферой, то необходимы инвестиции в инфраструктуру. Инфраструктура могут быть дороги, но могут быть больницы или другие важные учреждения в настоящее время. Инвестиции создадут новые рабочие места.

Кроме того, с экономической точки зрения возникает проблема безработицы. На основе опыта, накопленного во многих прошлых пандемиях, возможности для женщин возрастают, что обусловлено возросшей потребностями медицинского персонала по уходу за больными. Можно создать много новых рабочих мест, и, соответственно, вместо пособия по безработице в размере 2750 леев женщина может работать в больнице со средней зарплатой 5000 леев и, соответственно будет поддерживаться система здравоохранения и экономики.

Пандемии оказывают значительное влияние на города в результате миграции жителей в сельские районы. Миграция горожан в села имеет стимулирующий эффект для небольшого сельского хозяйства и, соответственно, для потребления. Горожане, мигрирующие в деревни, даже в краткосрочной перспективе, являются стимулирующим фактором, поскольку они потребляют продукты из небольших сельских домашних хозяйств. Они также приносят новую культуру в деревни.

Что еще мы можем сделать? Очень важно подготовиться к сельскохозяйственному году 2020-2021. Сельское хозяйство не страдает от пандемии ни в одной стране. Так что мы можем исправить и наши дела в этой сфере.

Мы также можем развивать некоторые области, которые все еще не затронуты пандемией, такие как ИТ-индустрия, легкая промышленность, многочисленные услуги.

Я лично думаю, что это не справедливо спросить, что мы выбираем, здравоохранение или экономику в пандемии? Вопрос в том, каков правильный баланс между здоровьем и экономикой? И этот вопрос уже содержит часть ответа. Нам нужно и то, и другое, и нам нужен баланс в ответе на эту пандемию.

Алла ТОКАРЧУК