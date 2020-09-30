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Общество
Адвокат: Плахотнюк будет сотрудничать с властями Турции
30.09.2020

Адвокат Влада Плахотнюка Лучиана Рогака высказался о запросе на экстрадицию.

Накануне стало известно, что генпрокуратура обратилась к турецким властям с требованием экстрадиции Плахотнюка. Между Молдовой и Турцией существует подобное соглашение, а Плахотнюк, как стало известно, находится в Турции с 10 сентября.

– Влад Плахотнюк удивлен запросом о его экстрадиции. Мы не знаем, совпадают ли эти документы с документами в США или других странах, и были ли эти документы отправлены властям Турции. Мы видим политический окрас вопроса, потому что сразу после того, как было заявлено, что Плахотнюк находится в Турции, тут же последовали эти меры. Мой клиент не волнуется об этом, потому что за пределами Республики Молдова юстиция действует, - сообщил в телеэфире Лучиан Рогак.

Рогак также сообщил, что Плахотнюк будет сотрудничать с правоохранительными органами Турции.
Что же, если Плахотнюк не боится суда земного, то остается пожелать ему скорейшего суда небесного и скорейшего к нему пути.

Подготовил Михаил Генчу


 
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