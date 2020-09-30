Кого любит Майя Санду?

Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду, баллотирующаяся в президенты, сформулировала в преддверии выборов 1 ноября десять вопросов главе государства Игорю Додону и премьер-министру Иону Кику, задав их на брифинге во вторник. Она могла бы задать их самой себе, будучи премьером, но не задала.

Почему граждане РМ платят 5 лей за кубометр газа, а грузины и украинцы - гораздо меньше?

Почему в Молдове бензин продается по 8,40 лея за литр (без НДС и акцизов), а в Австрии, стране с гораздо более высокими зарплатами, на 0,5 лея меньше?

Почему в сезон сельхозработ цена на дизельное топливо растет, даже если на международных рынках она остается неизменной?

Почему через шесть месяцев после начала пандемии маска стоит в десять раз дороже, чем стоила раньше?

Почему лекарства от простуды для детей у нас на 30-40 процентов дороже, чем в Румынии?

Почему обычный градусник вдвое дороже, чем в России?

Почему в Молдове литр молока стоит 15 лей, как в Германии, а закупочная цена - 4-5 лей?

Почему продукты питания, такие, как гречка, хлеб и молочные продукты, внезапно подорожали в разгар пандемии?

Почему бутылка минеральной воды на 30 процентов дороже, чем на Украине?

Почему поездка на автобусе из Кишинева в Калараш подорожала на 15 лей при тех же условиях?

Бывший премьер уверена, что основной причиной высоких цен «являются монополии и серые схемы», цитирует Инфотаг, и что «пришло время спросить, что сделало правительство для их устранения за десять месяцев, а также спросить Игоря Додона, что он сделал для устранения монополий и контрабанды за четыре года?».

Неизвестно, ответят ли на эти вопросы Додон и Кику. Но их впору задать самой Санду, ведь она была премьером. Что-то не слышно было тогда о стоимости гречки, воды и газа.

Депутат-социалист Богдан Цырдя прокомментировал другое предвыборное произведение Майи Санду – «Кодекс президента».

«Пункт первый. «Быть честным. Не воровать. Сурово бить по рукам тех, кто ворует».

Видимо, Санду имеет в виду свое голосование за концессию аэропорта, выделение 5,4 миллиарда трем банкам, встречи с Ротшильдом, закупки видеокамер для бакалавра.

Пункт второй. «Работать на благо народа. Никто не должен жить в бедности и страхе».

Сразу после назначения Санду на должность премьера 8 июня 2019 года её правительство увеличило налоги, удвоило НДС для сферы HoReCa, подорожало электричество на 5,58 процента для жителей центра и на 15 процентов - для севера.

Санду приняла условие МВФ о необходимости увеличения тарифов на газ.

Санду отменила подарочные наборы для новорождённых, талоны на обед, бесплатный медицинский контроль в селах в рамках госпрограммы «Доктор для тебя».

Пункт третий. «Любить и уважать всех жителей страны вне зависимости от национальности, языка, религии, возраста или идеологии».

21 августа 2019 года правительство Санду своим постановлением объявило день освобождения Молдовы от фашистской оккупации траурной датой, предложив всей стране скорбеть по поводу освобождения от фашистов.

Стоит ли напоминать, что она в 2014 году разработала Кодекс об образовании, исключив русский язык в качестве обязательного предмета.

А как она критиковала ПСРМ за ремонт мемориала? А как её депутаты заблокировали закон о переводе инструкций к лекарствам на русский?

Пункт четвёртый. «Говорить правду, не обманывать граждан». Тут комментарии излишни.

Пятый пункт звучит как злая шутка. «Обеспечить справедливость. Освободить госинституты и поставить их на службу народу».

Сразу после вступления Санду в должность премьера было закрыто уголовное дело на супруга её министра Олеси Стамате. Потом справедливости добились Шолтояну, Филат и др..

Пункт шестой. «Принимать решения только в интересах людей». Наверное, Санду имеет в виду закрытие 113 школ и лишение работы более 5000 педагогов - в интересах самих педагогов…

Пункт седьмой. «Не предавать народ и национальные интересы. Дружить со всеми странами на пользу граждан».

То есть Санду, которая не признаёт молдавский народ, его язык и историю, будет служить народу? Стоит ли напоминать, что её же обвиняли в обращениях к ЕС и МВФ по поводу блокировки денег для страны? Она же отказалась посещать Россию - одного из основных торговых партнёров Молдовы. Так какому народу служит Санду? Румынии или США?

Уверен, что Санду сама смеется над восьмым пунктом: «Работать транспарентно с прессой и гражданами». Как Санду работает с прессой? Подала в суд на «КП», требуя 50 тысяч лей. 25 июня 2019 года на проводимом ею заседании с участием представителей НПО журналистов попросили выйти вон. На съезд PAS журналистам закрыли доступ. Когда её не устраивали результаты конкурсов на должности генпрокурора, судей КС, начальников таможни - она тут же их очень «транспарентно» отменяла.

Девятый пункт. «Защищать честных людей». Кого – однопартийцев Лянкэ, Филата, Габурича, Усатого, Викола, Банарука или Балицкого? Когда 8 июля правительство Кику объявило о расторжении договора о концессии аэропорта с компанией «Avia Invest», 15 июля PAS запустила процедуру отставки. Видимо, чтобы защитить собственность «честных» граждан Плахотнюка и Шора.

Десятый пункт. «Жить скромно – как народ». То есть с личным телохранителем, партийными водителями, постоянными загранпоездками, полётами частным чартером в Доху и с банковским счётом в 160 тысяч долларов? Чуть не забыл про конверты от Шора…

Так что, дадим ей еще один шанс? Ведь еще столько школ, больниц, предприятий, недооптимизированных врачей, учителей, бюджетников!».

Богдан Цырдя призывает вдуматься в смысл таких любопытных фактов.

Консультирует Санду советник Плахотнюка Андрей Стойчиу. Компромат и информацию из прокуратуры дает другой слуга Плахотнюка - прокурор Виорел Морарь. Поддерживает голосами в парламенте фин Плахотнюка Адриан Канду. Конверты получала от бизнес партнера Плахотнюка - Шора, в чем последний сам и сознался. Сайт у нее точь в точь как у Усатого -давнего лакея Плахотнюка. Ну, а сама Майя Григорьевна убеждает всех и саму себя, что борется с Плахотнюком!».

И последнее: «Румынские кураторы стали ломать через колено самого честного кандидата, требуя подписаться с уголовниками Киртоакэ и Усатым под заявлением «о фальсификации выборов в России». И ее сломали. Ее фамилия в одной строчке с Усатым. Она даже не первая. Имидж Усатого явного опускает Санду ниже плинтуса и бросает серьезные пятна на ее образ «честного, принципиального борца с олигархами».

У Усатого и уголовные дела в России за отмывание 500 миллиардов рублей вместе с Плахотнюком, и обвинения в попытке убийства Горбунцова и отнятия акций его банка. Аудиофайлы, где он предупреждает людей Плахотнюка о том, что их могут арестовать за продажу наркотиков, до сих гуляют по сети. Теперь во всем этом замешана и Санду… На ее фоне Нэстасе смотрится намного приличнее. Он хотя бы с Ротшильдом не встречался и с Соросом не обнимался».

Олег ВОЛКОВ