Три знаменитых кишиневских пожара: как сгорели три лучших здания, спроектированных Михаилом Чекеруль-Кушем

Пожар, стерший с лица земли старое здание филармонии, многие считают необъяснимым явлением: уж очень быстро это произошло. Одни связывают его с преступной халатностью рабочих, выполнявших демонтаж металлоконструкций, другие предполагают умышленный поджог. А кое-кто усматривает и мистический смысл в происшедшем. Ведь три лучших здания, спроектированных архитектором Михаилом Чекеруль-Кушем, - сгорели!

Дерево и глина

Звонок в службу спасения «112» был зарегистрирован в 12.00. Сообщили, что над зданием филармонии в столице поднялся густой дым. Через несколько минут к месту происшествия были направлены пять пожарных расчетов. По прибытии спасатели установили, что горит крыша пристройки. Уже в 12.43 пожару была присвоена повышенная категория сложности, на место происшествия срочно были направлены еще три пожарных расчета, затем еще два. Те, кто видел работу пожарных, говорят, что они очень быстро развернули работы по тушению пожара и действовали слаженно. Но огонь все равно взял свое.

Что такое пристройка? Это отдельное строение, небольшое, на вид даже не ветхое, примыкающее с левой стороны к зданию собственно филармонии. Казалось бы, поливая водой из пяти заполненных до отказа пожарных машин можно было бы с задачей справиться на раз-два. Но, пока лили воду на пристройку, огонь мистическим образом убежал и, метнувшись вверх, стал собирать свою скорбную жатву дальше, по воздуховодам переметнувшись к крыше основного здания, под которой находились два зрительных зала: малый и большой.

Именно в такой последовательности огонь жрал все то, из чего состояла крыша. А состояла она из того «вкусного», что он любит: дерева и глины. Пожарные - не врачи, поставить мгновенно диагноз огню без карточки «больного» не всегда могут. Особенно, когда он проявляет такую агрессию и коварство: они с ним борются в одном месте, а он с ними играет в зловещие прятки.

Юбилея не будет

Вот такой «пир» устроил себе огонь на 80-летний юбилей филармонии. Многие винят в происшедшем директора Светлану Бивол, мол, не уследила за своими нерадивыми работниками, которые в пылу работы «потеряли» искру. А она сама не может оправиться от шока. Говорят, давая интервью, упала в обморок. Никому не пожелаешь такого! Одно благо: обошлось без людских жертв. Потому что материальные жертвы не сосчитать. Один только концертный рояль был куплен филармонией более, чем за 150 тысяч долларов.

Отмечать теперь будет нечего. Но если заглянуть в анналы истории, разве здание филармонии не старше 80 лет?

Хронику жизни строения описал известный молдавский краевед Владимир Тарнакин. Она отсылает нас к самому началу ХХ века к интересной исторической личности, как мне кажется, до сих пор еще недооцененной. Это Михаил Чекеруль-Куш.

Не человек – огонь!

Вот что рассказывает о нем Владимир Тарнакин.

Бессарабский дворянин и городской гласный (член городской думы) Михаил Константинович Чекеруль-Куш был в Кишиневе фигурой известной. «В нём, - писала газета «Бессарабская жизнь», - счастливым образом сочетались живой ум, боевой темперамент, широкая общительность и неизменная доступность всем, кто нуждался в его помощи».

В 1901 году при содействии городского головы Карла Шмидта он создал и сам возглавил пожарную дружину. Она играла роль нашей МЧС. Но не только. Надо знать нашего героя!

Во время кишиневского погрома 1903 года 39-летний Михаил Константинович с преданными ему дружинниками, пренебрегая явными опасностями, врывался в дома и дворы, где лилась невинная кровь, и спасал евреев. Дружинники превратили здание пожарной дружины на углу улиц Киевской и Пушкинской в настоящую крепость; в ней нашли спасение сотни женщин, детей и стариков.

Весной 1909 года, когда в Кишиневе случилось небывалое наводнение, Черуль-Куш вместе со своими дружинниками, стоя по пояс в воде, вытаскивал кишиневцев и их имущество из затопленных домов. Можете себе представить наших депутатов в такой роли?

Но и это еще не все. Чекеруль-Куш увлекался зодчеством и до 1898 года работал в городской управе архитектором. Он автор проекта фасада здания амбулаторного покоя Гербовецкой общины Красного Креста – будущего лечсанупра. Благодаря ему в Кишиневском уезде развернулось дорожное строительство. Он проложил подъездные артерии, в том числе - шоссейную дорогу Кишинев - Ганчешты.

А еще раньше, в 1907-м, зодчий стал инициатором телефонизации уезда – небывалый для Бессарабии проект. Главную память о себе он оставил в виде проекта зданий городского общественного банка – это нынешний органный зал - и Пушкинской аудитории.

Сгоревшие шедевры – проклятие завистников?

Аудитория в 1928 году сгорела во время пожара, на ее месте теперь находится один из старейших корпусов МолдГУ.

А потом Чекеруль-Куш создает проект первого в Бессарабии цирка. Реализовать его берется предприниматель, австрийский подданный Вильгельм Сур, построивший в XIX веке на юге России - в Одессе, Харькове, Киеве, Ростове-на-Дону и ряде других городов - огромное количество цирков. Сур основал цирковую династию. Его дочь Ольга была музой писателя Александра Куприна, внучка Клеопатра Лапиадо (1907-1990) – не менее легендарной артисткой. Во время гастролей в Бухаре все билеты на представление цирка скупил бухарский эмир, безумно влюбился в Клеопатру и предложил ей стать любимой женой в гареме, после чего труппе пришлось тайно покинуть город. Артисты из династии Сура до сир пор работают в российских цирках.

Как ни странно, цирк Сура тоже сгорел. Судьба словно насмехалась над зодчим. Но уже в начале XX века и в межвоенный период цирк давал представления в здании нынешней филармонии. Стены округлой формы после реставрации приняли несколько иной вид. После 1944 года в здании проходил 3-й съезд Компартии Молдавии.

Пламя уничтожило здание, но память осталась

Именно на этой сцене начинали академическая хоровая капелла «Дойна», ансамбль «Плай», академический ансамбль народного танца «Жок», известные музыканты Тимофей Гуртовой, Борис Милютин, Дмитрий Гоя, Сергей Лункевич.

В 1960-1962 годах в здании в первый раз провели масштабную реконструкцию под руководством архитектора В.Войцеховского. Главный вход украсил шестиколонный портик, который придал зданию монументальность. Обновили большой и малый концертные залы, органный зал. Коллективы филармонии давали до четырех тысяч концертов в год, приезжали зарубежные художественные коллективы, тематические концерты для школьников вели Марк Мануйлов и Альфред Гершфельд.

Здесь выступали композиторы Д. Шостакович, А. Хачатурян, Т. Хренников, Я. Френкель, М. Фрадкин; пианисты Э. Гилельс, С. Рихтер, Г. Нейгауз, Г. Гинзбург; скрипачи Д. Ойстрах, Л. Коган, Ю. Ситковецкий; виолончелисты М. Ростропович и Д. Шафран; певцы И. Архипова, Е. Образцова и Е. Нестеренко. Бывали здесь Ленинградский государственный симфонический оркестр во главе с Евгением Мравинским, оркестр Румынской филармонии под руководством Мирчи Басараба, академический мужской хор Эстонии с его создателем Густавом Эрнесаксом.

В числе собственных коллективов были симфонический оркестр молдавской государственной филармонии (Тимофей Гуртовой), академическая хоровая капелла «Дойна» (Вероника Гарштя), оркестр молдавской народной музыки «Флуераш» (Сергей Лункевич). Здесь звучали голоса таких вокалистов, как Мария Биешу, Тамара Алешина, Людмила Ерофеева, Борис Раисов, Михаил Мунтяну. В 2003 году филармонии присвоено имя Сергея Лункевича.

Мария БУИНЧУК